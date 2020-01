LIVE | Regionali, l’affluenza nel Vibonese alle ore 12

Il dettaglio Comune per Comune. I numeri delle elezioni: sono quasi 170mila gli aventi diritto al voto in provincia di Vibo Valentia, distribuiti nelle 211 sezioni dei 50 Comuni

Il dettaglio Comune per Comune. I numeri delle elezioni: sono quasi 170mila gli aventi diritto al voto in provincia di Vibo Valentia, distribuiti nelle 211 sezioni dei 50 Comuni

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Sono 169.696 gli aventi diritto al voto in provincia di Vibo Valentia, suddivisi nelle 211 sezioni dei 50 Comuni compreso il capoluogo, che possono votare dalle 7 alle 23 di oggi. La circoscrizione Calabria centro nel suo complesso (Vibo, Catanzaro e Crotone) conta invece 668.367 (I CANDIDATI). Per vedere nel dettaglio l’affluenza alle urne alle ore 12 a Vibo e provincia CLICCA QUI. Dai primi dati, si registra un lieve aumento dei votanti, nell’ordine del punto percentuale.



Nel 2014 in Calabria gli elettori erano 1.897.729, mentre i votanti furono 836.531, ovvero il 44,08%. In questa tornata elettorale, in cui è diminuito, seppur di poco, il numero di elettori (1.895.947) il dato dell’affluenza sembra aumentare.

Informazione pubblicitaria