Regionali, tutte le preferenze dei candidati consiglieri vibonesi

Il Vibonese potrebbe avere quattro rappresentanti a Palazzo Campanella, due di maggioranza e due d’opposizione. Boom di De Nisi e Pitaro

Nella circoscrizione Calabria centro mancano ancora 17 sezioni, tutte in provincia di Catanzaro (sei nel capoluogo, tre a Lamezia Terme e otto a Girifalco), per il resto il quadro è completo. Ed è già possibile scattare una fotografia di quello che sarà il risultato finale sul fronte delle preferenze degli aspiranti consiglieri regionali, sulla base dei dati definitivi del ministero dell’Interno. Ecco il piazzamento di tutti i 22 vibonesi distribuiti nelle 13 liste.



CENTRODESTRA

Nella Lega, primo partito della circoscrizione centrale, Antonio Piserà si piazza settimo con 1.396 preferenze, seguito da Cesella Gelanzè che chiude la lista con 477 preferenze. Entrambi sono fuori dai giochi. In Forza Italia il primo vibonese è Tonino Daffinà, piazzatosi quarto con 1.321 preferenze, mentre sesta è Maria Grazia Pianura con 968. Exploit di Francesco De Nisi nella Casa delle libertà: al momento è primo con 6.480 voti, mentre l’altro vibonese, Alfonso Grillo è terzo con 2.599. La quarta lista della coalizione, Fratelli d’Italia, vede i vibonesi fanalino di coda: settimo Fausto De Angelis con 625 preferenze, ultimo Bruno Rosi con 544. Nella lista Santelli presidente il podio è tutto dei vibonesi: svetta Vito Pitaro, primo con 4.846 preferenze, seguito da Vincenzo Pasqua con 2.214 e Romano Mazza con 1.763. Chiude la coalizione di Jole Santelli l’Udc, con Marco Martino al momento primo a quota 2.717.



CENTROSINISTRA

Il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, raggiunge 5.092 preferenze, primo del Partito democratico, seguito dall’altro vibonese in corsa, il sindacalista Raffaele Mammoliti, con 4.459. Nella lista del presidente, Io resto in Calabria, sono vibonesi i primi due: Domenico Consoli a 3.481 preferenze, seguito da Antonio Lo Schiavo con 3.160. In Democratici progressisti Michele Mirabello è secondo con 3.330 preferenze, dietro alla crotonese Flora Sculco, mentre Tiziana De Nardo è settima con 266 preferenze.



MOVIMENTO 5 STELLE

Erano tre i candidati vibonesi del Movimento 5 Stelle. Due nella lista ufficiale: Umberto Militare, quarto con 378 preferenze, seguito da Pino Tropeano con 364. Il terzo è Francesco Valenzise, candidato in Calabria civica, che ha ottenuto 84 preferenze, penultimo nel collegio.



TESORO CALABRIA

Nella lista di Carlo Tansi un solo vibonese. È Nicola Rombolà, che si piazza secondo con 543 preferenze.



