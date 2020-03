Comune Vibo, dissesto o Piano di riequilibrio? Il caso arriva in aula

Question-time a Palazzo Luigi Razza, si attende la relazione dell’assessore al Bilancio per conoscere la tenuta dei conti dell’ente. All’odg anche amianto e Plastic free

I nodi vengono al pettine, o meglio arrivano in consiglio comunale. Questa mattina infatti a Palazzo Luigi Razza la politica è chiamata ad affrontare alcune questioni rilevanti nel corso del primo question-time: interrogazioni dei consiglieri alle quali dovranno dare una risposta immediata (di massimo 10 minuti) il sindaco o un suo delegato.



Il primo punto all’ordine del giorno è il più importante in questa fase politico-amministrativa: la tenuta dei conti dell’ente, presentata da Giuseppe Policaro. In aula ci si attende dunque una relazione dell’assessore al Bilancio Maria Teresa Nardo per fare chiarezza sugli interrogativi che si stanno ingenerando: il Comune viaggia verso il secondo dissesto o ci sono speranze di ripianare il debito? Sempre Policaro ne ha presentata un’altra sulla questione Coronavirus per conoscere le precauzioni adottate dall’ente. Un’altra, presentata da Marco Miceli del Pd, riguarda il pericolo amianto e la mancata adozione del Piano comunale che potrebbe comportare la perdita di un finanziamento per la bonifica. All’ordine del giorno vi sono poi cinque interrogazioni presentate dal Movimento 5 Stelle e firmate dai consiglieri Domenico e Luisa Santoro: da quella sul Plastic free ai Puc (Progetti utili collettività), da un edificio con tetto pericolante alla rottura reiterata di una tubazione dell’acqua, fino agli impianti pubblicitari.