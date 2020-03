Sviluppo e turismo, avviato dialogo tra Comune di Vibo e Regione Calabria

Incontro preliminare alla Cittadella tra il presidente Santelli e il sindaco Limardo. Promessa una visita in città per esporre i programmi riservati al territorio

Si è svolto alla Cittadella regionale, nella giornata di ieri, l’incontro tra il presidente della Regione Calabria Jole Santelli e il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. A renderlo noto è un comunicato stampa nel quale si spiega come si tratti di «un incontro preliminare ma significativo, che segna l’avvio di un serrato dialogo con l’intera struttura governativa e amministrativa regionale, indispensabile per portare sul territorio vibonese una boccata di ossigeno necessaria a far rivivere i diversi ambiti della città».



Si apprende, ancora, che «si lavorerà su progetti che interesseranno tutti gli ambiti territoriali, dalle infrastrutture, ai trasporti, alle politiche sociali, all’agricoltura, alla pesca e non ultimo il settore della cultura e del turismo, ritenuta una delle principali vocazioni del territorio vibonese. Il porto e le spiagge per creare attrazione e sviluppo turistico-commerciale, il castello, il museo, i siti di altissimo contenuto e valore archeologico, il centro storico, il nuovo teatro, i palazzi nobiliari».



Prosegue la comunicazione: «Strutture e settori che non chiedono altro che di essere interconnessi dalla macchina politica a un sistema di turismo integrato che colleghi quello balneare a quello culturale rinvenibile nel patrimonio e nelle bellezze offerte dall’entroterra. Al termine dell’incontro – si sottolinea infine -, il presidente ha congedato il sindaco Maria Limardo con un affettuoso abbraccio e la promessa di una prossima visita alla città al fine di esporre personalmente i primi programmi regionali riservati al territorio».