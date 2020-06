Comune Vibo, si dimette il consigliere cinquestelle Luisa Santoro

Ragioni personali alla base della decisione dell’esponente pentastellata. Al suo posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti Silvio Pisani

Ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale per ragioni personali, Luisa Santoro, esponente del Movimento cinque stelle eletta nel consiglio comunale di Vibo Valentia nella lista capitanata da Domenico Santoro alle elezioni del maggio 2019. Le dimissioni sono state protocollate in Comune nella giornata di ieri. Al posto della Santoro, nel gruppo consiliare del Movimento cinque stelle – che conta due esponenti a Palazzo Luigi Razza -, dovrebbe subentrare Silvio Pisani, primo dei non eletti della lista pentastellata.