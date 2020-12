Regionali, Tucci: «Tansi torni sui suoi passi e si risieda al tavolo»

Il coordinatore del M5S per la fase elettorale chiarisce i motivi del rinvio del confronto di martedì: «Ero impegnato in commissione Bilancio per seguire l’emendamento sugli Lsu calabresi»

«In risposta al comunicato di Carlo Tansi che ha annunciato la sua fuoriuscita dal tavolo del confronto con le forze politiche e civiche a causa di un rinvio dello stesso di 24 ore, mi preme fare delle precisazioni per chiarire come sono andati veramente i fatti. L’incontro virtuale a cui Tansi fa riferimento, che si sarebbe dovuto tenere ieri sera (martedì, ndr), è saltato per la mia impossibilità ad esser presente al tavolo a causa di un mio concomitante impegno sulla discussione della legge di Bilancio a Montecitorio».

Lo afferma, in una nota, il coordinatore del MoVimento 5 Stelle per le Regionali 2021, Riccardo Tucci. «Più in dettaglio – prosegue la nota – sono stato impegnato fino a tarda notte in commissione Bilancio per seguire da vicino l’emendamento riguardante il futuro di migliaia di Lsu calabresi. Ho ritenuto doveroso non abbandonare al proprio destino migliaia di cittadini calabresi, decidendo di seguire passo passo l’iter del provvedimento. Carlo Tansi – sottolinea Tucci – era al corrente dei miei gravosi impegni e dell’inevitabile slittamento del negoziato, per questo motivo faccio fatica a capire la sua uscita mediatica e l’annuncio della sua fuoriuscita dal tavolo delle trattative. Per l’ennesima volta ribadisco che è importante, in questo frangente, rimanere lucidi e non prendere decisioni affrettate, dettate da un momento di rabbia più o meno giustificato. Delle volte sarebbe opportuno fare un passo indietro, o di lato, per un bene superiore che va al di là delle proprie ambizioni personali. Sono sicuro che Carlo Tansi, che ha a cuore le sorti della Calabria, sappia ritrovare la giusta via accogliendo il mio invito a sedersi nuovamente al tavolo per il bene dei calabresi» conclude l’esponente 5 stelle.