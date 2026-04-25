Nel centro costiero prende forma una competizione articolata in vista del voto del 24 e 25 maggio. In campo percorsi diversi, tra continuità amministrativa, ritorni sulla scena pubblica e outsider

A Briatico la partita per le prossime elezioni comunali sarà “affollata”. Alla scadenza per la presentazione delle liste, il quadro politico si definisce con una competizione con ben quattro candidati in campo a fronte di meno di 3mila elettori: il sindaco uscente Lidio Vallone, il medico Francesco Arena, l’ex primo cittadino Costantino Massara e la scrittrice Giusy Staropoli Calafati.

La cittadina costiera si prepara dunque a una campagna elettorale articolata, con proposte e percorsi amministrativi differenti. Il primo a formalizzare la propria candidatura è stato Francesco Arena, alla guida della lista Per Briatico con Briatico. Il medico si presenta agli elettori con un progetto che punta a segnare una fase nuova nella vita amministrativa del paese, facendo leva sull’idea di rinnovamento e su una diversa impostazione dell’azione politica locale.

A chiedere la conferma agli elettori sarà invece il sindaco uscente Lidio Vallone, candidato con la lista Insieme per Briatico – Continuità e futuro. La sua proposta riparte dall’esperienza amministrativa maturata nel corso del mandato, con l’obiettivo di dare seguito ai percorsi avviati e garantire continuità alla guida del Comune.

Tra i protagonisti della competizione anche Costantino Massara, che torna in campo con la lista Fare! Per Briatico. L’ex sindaco prova così a rientrare nella scena amministrativa cittadina, proponendosi come punto di riferimento per una parte dell’elettorato che guarda alla sua precedente esperienza alla guida dell’ente.

La novità della tornata è rappresentata dalla candidatura di Giusy Staropoli Calafati, voce nota del territorio, alla guida della lista Ri-generazione Briatico. La sua proposta si muove attorno a un’impostazione fortemente legata ai temi dell’identità, della cultura, della partecipazione e del rilancio sociale della comunità.

La lista del sindaco uscente Vallone

Lista: Insieme per Briatico – Continuità e futuro

Candidato a sindaco: Lidio Vallone

Costantino Aprile

Roberto Comerci

Mariateresa Centro

Antonio Gagliardi

Nicola Grasso

Maria Antonella Macrì

Maria Domenica Marinaro

Nicola Mobrici

Patrizia Pietropaolo

Antonio Scarmato

Tommaso Sepe

Elena Staropoli

Arena alla guida di Per Briatico con Briatico

Lista: Per Briatico con Briatico

Candidato a sindaco: Francesco Arena

Giacomo Casuscelli

Salvatore Casuscelli

Ivan Chindamo

Maria Assunta Comerci

Filippo Gallone

Maria Elena Garri

Fortunata Giannini

Antonio Loiacono

Francesca Mologni

Anna Papalia

Giuseppe Pes

Francesco Stinà

La squadra di Staropoli Calafati

Lista: Ri-generazione Briatico

Candidata a sindaco: Giusy Staropoli Calafati

Maria Assunta Ventrice

Francesca La Gamba

Pietro Tripodi

Giuseppe Antonio Altieri, detto Peppe

Carmen Collia

Nicoletta Zungri

Fiorenzo Scalise, detto Fiore

Francesco Niglia

Simona Prestia

Giacomo Valeri

Viktoryia Mercatante, detta Vica

Il ritorno in campo di Massara

Lista: Fare! Per Briatico

Candidato a sindaco: Costantino Massara

Francesco Massara

Immacolata Morello

Pasquale Costanzo

Francesco Cascasi

Felice Mazzitelli

Loredana Garrì

Judy Grillo

Filippo Formisano

Luana Lo Piano

Gaetano Mandaradoni