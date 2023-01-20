A dare il via ufficiale alle procedure per la pubblicazione della gara è stato il responsabile dell’Area tecnica, Aldo Cinquegrana. Ai primi di dicembre appaltati, invece, dall’amministrazione comunale gli interventi per le strade comunali denominate Chiusi e Maiodi

Via libera all’espletamento della gara di appalto per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali – centro urbano” di Filadelfia, da esperirsi tramite la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). A dare il via ufficiale alle procedure per la pubblicazione della suddetta gara da parte dell’ente è stato il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Filadelfia, Aldo Cinquegrana, il quale non manca di mettere nero su bianco nella determina licenziata che «ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e cioè: con l’appalto e il conseguente contratto si intende conseguire un obiettivo di primaria importanza, è cioè mettere in sicurezza alcune piazze e vie del centro urbano attraverso i “Lavori al centro urbano”. [Continua in basso]

Interventi da portare a termine entro 180 giorni

«La realizzazione dell’opera – scrive ancora il dirigente nella sua determina – dovrà, inoltre avvenire nel termine massimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La scelta del contraente sarà effettuata mediante esperimento di gara di evidenza pubblica con le modalità della piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione secondo il criterio del minor prezzo. L’importo a base di gara risulta essere pari ad 597.035,80 euro oltre 33.138,04 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso». Nella sua determina, sempre Cinquegrana spiega l’origine del finanziamento e come si è giunti a dare il disco verde all’espletamento della gara d’appalto in questione: «Il Comune di Filadelfia – ricorda dunque il dirigente – è beneficiario di un contributo per i “Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali – centro urbano”, finanziato con decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno-direzione centrale per la finanza locale. Il 23 maggio del 2022, poi, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei suddetti interventi di riqualificazione.



Considerato, quindi, che la normativa vigente in materia stabilisce «l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base», l’amministrazione comunale di Filadelfia ha proceduto – tramite il suo dirigente dell’Area tecnica – ad adottare la suddetta determina e procedere così all’espletamento della gara d’appalto.

Già appaltati i lavori per le strade comunali Chiusi e Maiodi

Ricordiamo che sempre l’amministrazione di Filadelfia è pronta a mettere in sicurezza le strade comunali denominate Chiusi e Maiodi. In merito, infatti, ai primi di dicembre dello scorso anno, il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori alla ditta Remac Srl di Filandari che ha dichiarato di eseguire i lavori per l’importo di 411.075,41 euro oltre 20.121,23 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La determina che ha formalizzato l’assegnazione ufficiale degli interventi è stata licenziata dal responsabile del settore Finanziario dell’ente Giuseppe Habo Serratore. Nello stesso documento, il dirigente ricorda che il Comune di Filadelfia «è beneficiario di un contributo per i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali-Chiusi-Maiodi, finanziato con decreto del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno-Direzione centrale per la finanza locale».

LEGGI ANCHE: Filadelfia: un edificio verrà demolito, ricostruito e destinato a Casa della Comunità

Filadelfia, il Comune proroga il rapporto di lavoro ai precari: ecco fino a quando

Progetto “Filadelfia sicura”: il Comune pronto a installare la videosorveglianza

Filadelfia vuole fare fronte alla crisi idrica: sarà potenziato l’acquedotto comunale