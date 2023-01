Filadelfia, il Comune proroga il rapporto di lavoro ai precari: ecco fino a quando

Prorogato il rapporto di lavoro tra l’amministrazione comunale di Filadelfia e i lavoratori della Legge regionale 15 del 2008, ex articolo 7 (Angela Gugliotta e Francesco Villelli), senza soluzione di continuità, per dodici mesi: vale a dire dall’1 gennaio scorso fino al 31 dicembre 2023. Con i fondi comunali del Bilancio si farà fronte alla spesa per la retribuzione delle dodici ore integrative cadauno riconosciute al fine di assicurare i servizi dell’Ente. L’importo integrativo sarà corrisposto esclusivamente per le ore in più effettivamente prestate e per il monte ore massimo stabilito con il presente atto. Il via libera alla proroga del rapporto di lavoro è arrivato con l’approvazione di apposita delibera da parte della giunta comunale, presieduta dal sindaco Anna Bartucca. Nel documento viene ricordato che il Comune di Filadelfia ha stipulato con Calabria Lavoro, apposita convenzione per l’utilizzo del personale facente parte del bacino della Legge regionale 15/2008, che prevedeva il trasferimento dei lavoratori ex articolo 7 ed il loro utilizzo era in scadenza il 31 dicembre dello scorso anno.



Ma una comunicazione, con oggetto “Proroga delle attività fino al 31 dicembre 2023″ della Regione Calabria- Dipartimento Lavoro e Welfare indirizzata a tutti gli enti locali utilizzatori, ha invitato a voler manifestare la disponibilità al proseguimento delle attività lavorative dei precari. E così ha, infatti, deciso l’amministrazione comunale di Filadeflia nei confronti dei suddetti lavoratori che prestano servizio in questo ente rispettivamente presso l’ufficio demografico e tecnico. Anche perché sono in via di storicizzazione le risorse regionali necessarie alla stabilizzazione dei suddetti lavoratori e, pertanto, risulta necessario – si legge nella delibera dell’esecutivo comunale – «prorogarne l’utilizzo, stante il perdurare della mancanza di personale presso gli uffici di cui al punto precedente».

LEGGI ANCHE: Progetto “Filadelfia sicura”: il Comune pronto a installare la videosorveglianza

Filadelfia vuole fare fronte alla crisi idrica: sarà potenziato l’acquedotto comunale

Articoli correlati