Filadelfia, al via i rimborsi per l’acquisto dei libri scolastici: la procedura da seguire

Il modello per fare la richiesta è scaricabile dai siti web del Comune e dell'Istituto omnicomprensivo. C'è tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda. Ecco chi potrà fruire del contributo

Il Comune di Filadelfia ha aperto la presentazione delle domande di rimborso spese, sostenute dalle famiglie, per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2024-2025. «Il rimborso – hanno fatto sapere dal Comune – sarà concesso sia in forma totale che parziale e si applica agli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado nel territorio del Comune». L’accesso al beneficio è riservato solo a coloro che soddisfano questi specifici requisiti: frequenza delle scuole secondarie nel Comune di Filadelfia per l’anno scolastico 2024-2025 e appartenenza a un nucleo familiare con un Isee inferiore a 10.632,94 euro.

Le famiglie interessate possono compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito del Comune e dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia. Le istanze dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2024 all’Ufficio protocollo dell’Istituto. La richiesta può essere inoltrata da uno dei genitori, dal rappresentante legale del minore o dall’alunno stesso, se maggiorenne. È necessario allegare alla domanda una serie di documenti, tra cui: fatture comprovanti le spese sostenute, con dettagli sui testi acquistati (nome del genitore, titolo e prezzo unitario); documentazione attestante l’acquisto di libri usati, se pertinente; attestazione Isee in corso di validità; copia del documento d’identità del richiedente.

Le richieste saranno vagliate dall’Ufficio servizi scolastici del Comune, che verificherà l’ammissibilità in base ai requisiti stabiliti. Gli esiti della valutazione saranno comunicati attraverso un avviso di riscossione che sarà pubblicato sul sito del Comune di Filadelfia.