Filadelfia, ultimi giorni per iscriversi al servizio di trasporto scolastico rivolto anche a chi risiede nei comuni limitrofi

C'è tempo fino al 13 settembre per poter presentare la domanda all'Ufficio protocollo. Il costo del trasporto è di 20 euro mensili e 180 euro per l'intero anno

Le famiglie con bambini in età scolare hanno a disposizione ancora pochi giorni per effettuare l’iscrizione dei propri bambini al Servizio di trasporto scolastico del Comune di Filadelfia, riservato agli indirizzi primaria e secondaria di primo grado e attivo a breve. Le domande, infatti, dovranno essere presentate all’ente entro il 13 settembre. Per effettuare la richiesta, bisognerà dunque recarsi all’Ufficio protocollo, richiedere e compilare il modulo apposito al quale poi bisognerà allegare un documento d’identità del dichiarante e una delega per il ritiro dei bambini alla fermata dello scuolabus (obbligatoria per la scuola primaria).

Il Servizio, hanno fatto sapere dal Municipio, «è rivolto principalmente ai residenti di Filadelfia, ma potranno essere valutate anche le richieste provenienti da altri Comuni, in base alla distanza dalla fermata. Il costo previsto è di 20 euro al mese, per un totale di 180 euro all’anno. La metà del contributo dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, mentre la restante parte entro il 31 gennaio 2025».