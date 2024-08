Il Comune di Filadelfia si prepara alla battaglia legale per l’annessione delle contrade di Polia e Francavilla

L'amministrazione comunale ha incaricato l'avvocato Crescenzio Santuori per tutelare gli interessi dell'ente in merito all'annessione di alcune frazioni presentata dal Comitato "Io abito a Filadelfia"

Il Comune di Filadelfia potrebbe ridisegnare i propri confini territoriali con i Comuni vicini di Polia e Francavilla Angitola. L’amministrazione comunale ha appena conferito un incarico legale all’avvocato Crescenzio Santuori per tutelare gli interessi del Comune in merito alla richiesta di annessione di alcune contrade presentata dal Comitato “Io abito a Filadelfia”. La vicenda ha origine da una petizione popolare presentata dai residenti delle località di Piano Bosco, Fellà e Pantani (nel territorio di Polia) e località Fria (nel territorio di Francavilla Angitola), i quali hanno espresso il desiderio di far parte del Comune di Filadelfia, motivando la loro richiesta con legami storici, affettivi e Servizi alla popolazione condivisi.

Il Consiglio comunale di Filadelfia ha accolto positivamente la proposta, deliberando di avviare la procedura per la modifica dei confini territoriali. Tuttavia, i Comuni di Polia e Francavilla Angitola si sono opposti a questa decisione, presentando ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Di fronte a questo spartiacque, il Comune di Filadelfia ha ritenuto necessario affidare l’incarico ad un legale esperto per difendere le proprie ragioni in sede giudiziaria. L’avvocato Santuori ha quindi ora il compito di rappresentare gli interessi dell’ente nel corso del contenzioso. La decisione di modificare i confini comunali è un processo complesso e delicato, non soltanto sotto il profilo squisitamente burocratico, che richiede l’analisi di numerosi fattori quali, ad esempio, le esigenze della popolazione, le caratteristiche geografiche del territorio e le implicazioni amministrative e finanziarie.