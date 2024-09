Viabilità più sicura, il Comune di Filadelfia investe 70mila euro per migliorare l’illuminazione sulla strada comunale

Anche il Comune di Filadelfia risulta beneficiario dei contributi statali, previsti dal ministero dell’Interno per 500milioni di euro complessivi, per lo sviluppo territoriale sostenibile e l’efficienza energetica della pubblica illuminazione. Per il progetto esecutivo denominato “Messa in sicurezza della strada comunale e efficientamento dell’illuminazione pubblica”, su cui a breve verrà indetta una gara d’appalto, l’ente ha inteso investire l’intero importo del finanziamento da 70mila euro ottenuto per incrementare la visibilità e la sicurezza stradale.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Anna Bartucca, verte dunque ad un sensibile miglioramento delle infrastrutture locali unitamente alla riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica. Il progetto redatto dall’ingegnere Filippo Albano, responsabile unico del procedimento, suddivide il finanziamento in diverse voci: l’importo dei lavori ammonta a circa 44mila euro, incluse le spese per la sicurezza; mentre le spese generali e tecniche, insieme ad altri oneri, portano il totale a 70mila euro, cifra interamente coperta dai contributi statali.