Il gruppo consiliare “Guardare al Futuro” ha presentato un’interpellanza urgente: «O la delibera è stata adottata senza formale conoscenza del Consiglio, oppure siamo in grave ritardo amministrativo»

«A dieci giorni dalla scadenza del 28 febbraio per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, lo schema di bilancio, la Nota di aggiornamento al Dup e il parere dell’Organo di revisione non risultano pubblicati né formalmente messi a disposizione dei consiglieri comunali». È quanto denuncia il gruppo consiliare di Parghelia “Guardare al Futuro”, che ha presentato un’interpellanza urgente per fare chiarezza sullo stato del procedimento.

«Stiamo chiedendo ciò che è previsto dalla normativa: date, protocolli, documenti e la possibilità concreta di presentare eventuali emendamenti. Il bilancio non è una formalità tecnica ma l’atto che definisce le priorità, la programmazione futura e la reale condizione finanziaria dell’Ente». Secondo il gruppo di opposizione, negli ultimi mesi «si sarebbe consolidata una modalità operativa caratterizzata da risposte tardive o disattese alle richieste consiliari, documentazione resa disponibile solo a ridosso delle sedute e convocazioni in tempi particolarmente ristretti. Anche recentemente, impegni assunti in sede consiliare per dedicare specifiche convocazioni all’esame delle interpellanze non hanno trovato seguito».

«Quando si parla del bilancio, uno degli atti più importanti dell’anno – sottolineano dalla minoranza –, rendere disponibili i documenti a ridosso della scadenza significa comprimere la funzione di controllo del Consiglio comunale, che rappresenta l’unico luogo istituzionale di confronto pubblico». Per tali motivi, “Guardare la futuro” vuole sapere quale sia lo stato reale del procedimento: «L’interpellanza pone una questione netta: o la delibera è stata adottata e la documentazione trasmessa al Revisore senza che il Consiglio e la cittadinanza ne abbiano avuto formale conoscenza, con un evidente deficit di trasparenza e responsabilità politica; oppure il procedimento non è stato ancora completato, con il rischio concreto di arrivare alla scadenza in condizioni di grave ritardo amministrativo, considerato che il termine del 28 febbraio rappresenta già una proroga rispetto alla precedente scadenza normativa».

«Non esistono terze interpretazioni – dichiarano Vasinton, Ferrazzo e Minieri –. L’Amministrazione deve dire con chiarezza quale sia la situazione reale». Il Gruppo “Guardare al Futuro” chiede quindi una risposta scritta e documentata all’interpellanza e avverte che, in assenza di riscontro nei tempi utili rispetto alla scadenza del 28 febbraio, la questione sarà portata all’attenzione delle competenti autorità di controllo.

Infine, i consiglieri rinnovano l’invito alla cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico di domenica 22 febbraio, alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare di Parghelia, organizzato in collaborazione con Italia Nostra, durante il quale sarà illustrato il progetto CIS “Calabria – Svelare Bellezza”. «La trasparenza», concludono, «non è uno scontro politico ma un diritto della comunità».