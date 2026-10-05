La consigliera Giusy Staropoli Calafati ha raccolto le segnalazioni dei residenti ormai esasperati. Nel mirino anche le condizioni dell’area davanti alle case popolari all’ingresso del paese, dove la vegetazione sarebbe cresciuta senza controllo

Una perdita d’acqua che si protrae da quasi un anno, cattivi odori, presenza di topi e una situazione di degrado che continua a suscitare le proteste dei residenti. È la situazione segnalata da alcuni cittadini della frazione di Sciconi, che nelle scorse ore ha chiesto l’intervento del gruppo di minoranza Ri-generazione Briatico.

Sul posto ha fatto quindi tappa la consigliera Giusy Staropoli Calafati che ha raccolto i malumori dei residenti nei riguardi di una situazione che, da quanto riferito, si protrae da circa un anno ed è stata oggetto di più richieste d’intervento all’amministrazione comunale. Eppure, a distanza di mesi, l’acqua continua a scorrere lungo la strada, creando disagi e, secondo i cittadini, anche possibili rischi per la sicurezza.

Le lamentele dei residenti

A parlare, sono gli stessi abitanti: «È indecoroso. Siamo stati senza acqua per settimane nelle nostre case e qui l’acqua si perde. E poi ho paura. Se dovessi scivolare, chi si prenderebbe cura di me?», racconta chi percorre quotidianamente la strada.

E c’è un residente che riferisce di un episodio che avrebbe avuto conseguenze particolarmente serie: «Qualche settimana fa mio nipote è scivolato con la bici a causa di questa perdita insistente. Si è rotto un braccio. Abbiamo presentato denuncia tramite il nostro legale. Ma davvero bisogna arrivare a tanto?».

Il problema, sostengono i cittadini, sarebbe stato più volte segnalato, ricevendo rassicurazioni sulla necessità di intervenire. «Provvederemo», sarebbe stata la risposta ricevuta in più occasioni. Nel frattempo, però, la situazione descritta dai residenti sarebbe rimasta invariata. Da qui la richiesta di un sopralluogo indirizzata all’opposizione.

Incuria nei pressi delle case popolari

Nel mirino non c’è soltanto la perdita d’acqua. La consigliera segnala anche le condizioni dell’area davanti alle case popolari all’ingresso di Sciconi, dove la vegetazione sarebbe cresciuta senza controllo, contribuendo a una situazione generale di incuria. «Una vera e propria giungla», si fa rilevare.

«Sciconi, così come Conidoni e tutte le altre frazioni, hanno bisogno di attenzione», sottolinea Giusy Staropoli Calafati, evidenziando la necessità di una maggiore manutenzione del territorio.

La pulizia delle frazioni

Il gruppo di minoranza ha quindi deciso di formalizzare le richieste. Ri-generazione Briatico ha depositato al protocollo del Comune un’interrogazione, chiedendo un intervento immediato in località Medico a Sciconi e una pulizia puntuale delle frazioni.

«Come consigliere di minoranza posso e devo dare voce alle loro segnalazioni, portando all’attenzione dell’amministrazione comunale problemi che, a quanto riferito dai residenti, sono già noti e chiedendo un intervento immediato e risolutivo», afferma la consigliera.

Il tema, conclude la minoranza, riguarda sicurezza e condizioni di vivibilità delle comunità. «La sicurezza e la dignità dei cittadini vengono prima di tutto. Anche dopo il concerto di Cecè Barretta. Perché Cecè è passato, ma Sciconi resta».