Sabato la manifestazione di Libera e ora un'assemblea pubblica voluta dal sindaco Limardo per condannare l'episodio e discutere di sensibilizzazione contro la violenza

Un Consiglio comunale aperto per ribadire la ferma condanna nei confronti della sparatoria avvenuta in pieno centro a Vibo Valentia nella notte tra sabato 16 e domenica 17. Si terrà mercoledì 27 ottobre alle ore 12 al Valentianum, in piazza San Leoluca, e a darne notizia sono il sindaco Maria Limardo (che ne aveva fatto richiesta) e il presidente del Consiglio comunale Nazzareno Valentino Putrino. [Continua in basso]

Dopo la manifestazione di Libera volta a dire No alla mentalità mafiosa, alla violenza e all’omertà – a cui hanno preso parte anche diversi primi cittadini del Vibonese, tra cui Limardo – in città si accendono ancora i riflettori sul fatto di sangue che è costato il ferimento del 32enne Domenico Catania (imputato nel maxiprocesso Rinascita Scott) e l’arresto del ventenne Francesco Barbieri di Pannaconi di Cessaniti (fratello, figlio e nipote di altri imputati di Rinascita Scott). Il Consiglio comunale sarà anche occasione – oltre che per condannare ancora una volta l’episodio – per discutere sulle politiche di sensibilizzazione contro la violenza.

All’assemblea sono invitati a partecipare i cittadini, ai quali si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il possesso del green pass (con verifica all’ingresso), ferma restando l’applicazione di tutte le altre misure previste dai protocolli sanitari per il contrasto alla diffusione del Covid.