L’ex consigliere comunale oggi candidato a sindaco lancia l’allarme: «Tre cadute nella pineta della Marina e altri eventi simili segnalati: la situazione peggiora»

La sicurezza dei cittadini non può attendere. È questo il messaggio chiaro che emerge dalla nuova segnalazione inviata da Antonio Piserà, già Consigliere comunale, alla Commissione Straordinaria del Comune di Tropea, al Prefetto di Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all’Ufficio Tecnico comunale.

A distanza di mesi dalla precedente comunicazione del 18 dicembre 2025, infatti, le criticità segnalate risultano ancora presenti e, secondo quanto evidenziato, la situazione sarebbe nel frattempo peggiorata.

Particolarmente preoccupante il quadro relativo alla pineta della Marina, dove si sono già verificati tre episodi di caduta alberi: il 17 aprile 2025, il 10 aprile 2025 e, più recentemente, il 17 marzo 2026. Eventi che, pur non avendo causato danni, rappresentano un rischio concreto e non più trascurabile.

Ulteriori episodi si sono registrati nell’area picnic nei pressi del porto, dove un ramo secco è crollato sulle panchine, mentre restano senza intervento le situazioni in Contrada Gornella e quelle relative ai tigli con cavità evidenti.

«La tutela della pubblica incolumità deve rappresentare una priorità assoluta – sottolinea Piserà –. Non si tratta di allarmismo, ma di prevenzione. Gli episodi dimostrano la necessità di intervenire prima di conseguenze gravi».

Nella comunicazione ufficiale è stata richiesta l’attivazione immediata di verifiche tecniche e l’adozione di interventi urgenti per eliminare i pericoli, a tutela della sicurezza di cittadini e visitatori.

Il tutto è stato accompagnato da documentazione fotografica aggiornata, trasmessa agli enti competenti per una valutazione puntuale.

«L’obiettivo – conclude Piserà – è collaborare con le istituzioni affinché si intervenga in modo tempestivo ed efficace. La prevenzione è il primo strumento per garantire sicurezza e serenità alla comunità».