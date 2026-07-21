Un programma politico per rilanciare il dibattito sulle principali questioni che interessano il territorio vibonese. È questo l'obiettivo della conferenza stampa dal titolo “Un programma per l'alternativa”, promossa dal consigliere regionale Ernesto Alecci insieme agli ex consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Antonio Lo Schiavo, in programma giovedì 23 luglio alle ore 17.30 nella sede del Partito democratico, in corso Umberto I a Vibo Valentia.

L'iniziativa rappresenterà un momento di confronto durante il quale i tre esponenti politici illustreranno contenuti e proposte, ponendo al centro dell'incontro il lavoro svolto negli ultimi anni in Consiglio regionale. In particolare, sarà l'occasione per «rilanciare le iniziative legislative avanzate da Mammoliti e Lo Schiavo nella precedente consiliatura regionale, insieme a quelle promosse da Alecci – sia nel mandato passato che in quello attuale – con particolare riferimento al territorio vibonese».

La conferenza stampa sarà inoltre dedicata all'analisi delle principali questioni politico-amministrative che interessano Vibo Valentia, con un focus sui temi ritenuti prioritari per il futuro del territorio.

Tra gli argomenti che saranno affrontati figurano il futuro del porto, la situazione dei depositi costieri, l'emergenza idrica, il sistema di depurazione e le criticità della sanità territoriale, temi che i promotori dell'iniziativa intendono riportare al centro del dibattito pubblico nell'ambito di “Un programma per l'alternativa”.