L'esponente evidenzia come la doppia adesione conferma la crescita del partito al Sud

“Benvenuti in Azione ai consiglieri regionali calabresi Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi, una doppia adesione che conferma la crescita del partito anche al Sud. Con il loro impegno, la loro conoscenza del territorio e la loro esperienza politica daranno sicuramente un contributo importante nella costruzione in Calabria, dove mi recherò presto, di quella casa liberale, riformista e popolare in cui possano trovare spazio tutti coloro che non si riconoscono negli estremismi”. Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione. [Continua in basso]

Unitamente al consigliere regionale Giuseppe Graziano, proveniente dall’Udc, Francesco De Nisi, ormai ex segretario regionale di Italia al Centro, ha aderito al partito di Azione che ha quale suo leader nazionale Carlo Calenda. De Nisi, già presidente della Provincia di Vibo Valentia con il centrosinistra (Margherita) e poi esponente di punta del Pd, nel 2020 si è candidato in Consiglio regionale con il centrodestra non venendo eletto. Elezione invece ottenuta nell’ottobre 2021 con “Coraggio Italia” (centrodestra). Ora, dunque, Francesco De Nisi, di Filadelfia, è un nuovo esponente del partito di Azione in Calabria.

