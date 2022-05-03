Aderisce al partito il consigliere di maggioranza Antonio Zaccaria. Ne dà notizia il componente del direttivo provinciale Maurizio Mazzotta

Mette radici anche all’interno del Consiglio comunale di Francica il partito di Azione che a livello nazionale fa capo a Carlo Calenda. Il consigliere comunale di maggioranza, Antonio Zaccaria, aderisce infatti al partito. A darne notizia è Maurizio Mazzotta, componente del direttivo provinciale di Azione, il quale sottolinea il rafforzamento del progetto politico di Azione “nel solco dell’azione di costruzione e radicamento che Calenda porta avanti con determinazione e vigore. Siamo impegnati – afferma Mazzotta – a selezionare una classe dirigente di amministratori capaci di mettere in campo azioni concrete a favore del territorio al netto di posizioni ideologiche precostituite e con la ferma volontà di operare con e per la gente. Evidenzio altresì che tale adesione è frutto di un progetto politico ampio nell’ambito del quale anche la realtà di Francica possa avere il giusto peso che merita in ambito provinciale. Continueremo a lavorare nell’interesse delle nostre comunità nell’esclusivo interesse pubblico con serietà e determinazione e sono convinto che a breve vi saranno molte altre adesioni”.



