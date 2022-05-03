Tutti gli articoli di Politica
Mette radici anche all’interno del Consiglio comunale di Francica il partito di Azione che a livello nazionale fa capo a Carlo Calenda. Il consigliere comunale di maggioranza, Antonio Zaccaria, aderisce infatti al partito. A darne notizia è Maurizio Mazzotta, componente del direttivo provinciale di Azione, il quale sottolinea il rafforzamento del progetto politico di Azione “nel solco dell’azione di costruzione e radicamento che Calenda porta avanti con determinazione e vigore. Siamo impegnati – afferma Mazzotta – a selezionare una classe dirigente di amministratori capaci di mettere in campo azioni concrete a favore del territorio al netto di posizioni ideologiche precostituite e con la ferma volontà di operare con e per la gente. Evidenzio altresì che tale adesione è frutto di un progetto politico ampio nell’ambito del quale anche la realtà di Francica possa avere il giusto peso che merita in ambito provinciale. Continueremo a lavorare nell’interesse delle nostre comunità nell’esclusivo interesse pubblico con serietà e determinazione e sono convinto che a breve vi saranno molte altre adesioni”.