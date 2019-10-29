L’intervento del primo cittadino nel corso della presentazione del libro “Il coraggio di cambiare” della scrittrice Maria Maiolo

"L'occasione della presentazione del libro della scrittrice Maria Maiolo, autrice del libro "Il coraggio di cambiare" ha offerto al sindaco Maria Limardo l'opportunità di intervenire, alla nutrita presenza di giovani studenti e dell'ex onorevole Angela Napoli, per illustrare il percorso di limpidezza comportamentale che l'amministrazione ha inteso intraprendere fin dal suo, sia pur brevissimo, insediamento, affinchè il termine legalità non rimanga una parola vuota di significato ma si traduca nell'esempio oggettivo di concretezza dell'agire quotidiano attraverso le necessarie azioni amministrative". E' quanto sostiene in un comunicato stampa il sindaco Maria Limardo dopo l'acquisizione di una consistente mole di documenti da parte della Guardia di finanza di Vibo Valentia su delega della Dda di Catanzaro che sta indagando su diverse ipotesi di reato commesse nella gestione amministrativa del Comune, aggravate dalle finalità mafiose.

Secondo il primo cittadino, “la stesura di atti amministrativi chiari e trasparenti, l’affermazione severa del principio di uguaglianza innanzi alla legge, che nella gestione amministrativa comunale si traduce in correttezza procedimentale, significa dare un senso concreto di trasparenza dell’azione amministrativa”. Ricordata, quindi, “la recente delibera con la quale sono state date precise ed univoche direttive al fine di ridurre il ricorso alla proroga e al rinnovo contrattuale solo ai casi – sottolinea il sindaco – espressamente consentiti dalla legge”. Per il sindaco, “la verifica dei procedimenti ha portato, per esempio, all’apertura delle buste inerenti la gara dei beni confiscati all’assegnazione dell’immobile finalizzato alla creazione di un centro antiviolenza”. Viene quindi ricordata “l’emanazione di regolamenti chiari e univoci a garanzia e tutela del cittadino, con l’adozione oggi in Giunta della delibera relativa alle direttive date agli uffici affinchè ogni procedimento amministrativo si concluda nei termini dettati dalla normativa, con una risposta, anche negativa, al cittadino e si eviti, per quanto possibile, il frazionamento degli appalti privilegiando le forme più rigorose di pubblicità previste dal codice degli appalti”. Il sindaco spiega infine di aver fatto un richiamo alle parole di don Luigi Ciotti: “Una democrazia non funziona automaticamente, ma chiede a ogni cittadino di essere vigile, partecipe, attento al bene comune”. Scrive Maria Maiolo nel suo libro: “ La criminalità organizza rappresenta oggi, in moltissimi paesi, una delle principali minacce alla sicurezza dei cittadini e alla sopravvivenza della stessa democrazia”. Su tale pensiero viene così “rivolto a tutti l’invito a riflettere e fare fronte comune per non essere travolti da questa e altre minacce”.