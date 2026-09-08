Il sindaco risponde alle proposte del gruppo Ri-Generazione Briatico definendole «tardive e strumentali» e rivendica gli investimenti già realizzati e programmati dalla Provincia sulla ex SS 522, compresa la futura rotatoria di località Scrugli

Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale al gruppo consiliare Ri-Generazione Briatico in merito alle proposte presentate sulla sicurezza lungo la Strada provinciale 95 e al bivio di località Brace 1. Si tratta di due tratti particolarmente trafficati, soprattutto durante il periodo estivo, teatro negli ultimi mesi di gravi incidenti stradali.

Il sindaco Lidio Vallone, definendo «tardivo e strumentale» l’intervento dell’opposizione, è entrato subito nel merito della questione relativa alla sicurezza dell’arteria che collega Pizzo a Briatico.

«Il problema della messa in sicurezza della ex ss 522 – afferma il primo cittadino – è una questione antica e allarmante. Proprio per questo la mia amministrazione, negli ultimi cinque anni, si è resa parte diligente intervenendo nelle sedi opportune con proposte che hanno avuto seguito e hanno consentito di superare diverse criticità».

Gli interventi e la programmazione

Secondo Vallone, il biennio in cui la vicesindaca Mariateresa Centro ha ricoperto il ruolo di consigliera provinciale, tra il 2021 e il 2023, rappresenta «un periodo di svolta» per la messa in sicurezza della Sp 95.

Entrando nel dettaglio, nel 2021, a seguito delle segnalazioni della consigliera provinciale Centro, sono stati programmati interventi su diverse strade provinciali, tra cui: la Sp Piana di Vada (oltre 165 mila euro); la Sp 95 Briatico-Spataro (950 mila euro); la Sp Ponte Briatico-Sant’Irene (900 mila euro).

Nello stesso anno sono stati finanziati anche lavori sul Ponte Bivona (200 mila euro), sul Ponte Briatico-Torrioli (200 mila euro) e sul Ponte San Leo-Brace (150 mila euro).

Per il 2023, gli investimenti hanno interessato il Ponte sul torrente Sant’Anna (100 mila euro), il Ponte sul torrente Potame (100 mila euro), il Ponte Torrente-Bivio Trainiti (100 mila euro), il Ponte Parghelia (200 mila euro), il Ponte Punta Safò (150 mila euro), il Ponte sul torrente Lumia (150 mila euro), il Ponte sul torrente Le Grazie (300 mila euro) e il Ponte Galleria (150 mila euro).

Per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, la programmazione ha riguardato rispettivamente il Ponte del centro abitato di Vibo Marina (350 mila euro), il Ponte della variante di Tropea – primo lotto (175 mila euro), il secondo lotto della variante di Tropea (175 mila euro) e il Ponte San Leo-Brace (161 mila euro).

Nel corso del 2026, le priorità si sono concentrate sul Ponte Piana di Vada (884.571 euro), sul Ponte Briatico-Murria (900 mila euro) e sul Ponte Briatico-Sant’Irene (900 mila euro).

La programmazione prosegue anche negli anni successivi. Per il 2027 è previsto l’intervento sul Ponte Briatico-Spataro (900 mila euro). Nel 2028 sono in calendario lavori sul Ponte Sant’Anna (600 mila euro), sul Ponte Potame (800 mila euro), sul Ponte Bivio Trainiti (300 mila euro), sul Ponte Parghelia (400 mila euro) e sul Ponte Punta Safò (384.571 euro). Per il 2029 sono previsti ulteriori interventi sul Ponte Bivio Trainiti (190 mila euro) e sul Ponte Potame (386.914 euro).

La rotonda di località Scrugli

Il sindaco è intervenuto anche sulla richiesta relativa alla rotatoria di località Scrugli.

«Sebbene non fosse prevista nel progetto originario, la mia amministrazione ha ricevuto rassicurazioni dalla Provincia: la rotatoria sarà realizzata utilizzando le economie dell’intervento e in tempi ragionevoli».

Vallone sottolinea che si tratta di dati pubblici, consultabili all’Albo pretorio della Provincia e presso gli uffici della vicesindaca Centro, e che dimostrano «l’attenzione riservata alla Sp 95, sia attraverso gli interventi già realizzati sia con quelli programmati per i prossimi anni».

I riflettori sulla Sp 95

Nella replica al gruppo Ri-Generazione Briatico, il primo cittadino ribadisce che la sicurezza della provinciale è sempre stata una priorità dell’amministrazione.

«Avrei preferito evitare ogni forma di polemica, perché l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Briatico non è quello di piantare bandierine, ma di operare nell’interesse esclusivo della comunità».