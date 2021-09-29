Il primo cittadino invitata a scegliere altra figura al posto di Rosamaria Santacaterina ritenuta «inadeguata» al compito

«Il mancato avvio dell’anno scolastico in senso sostanziale nella frazione di Portosalvo, le complesse problematiche legate alla fruibilità dei plessi scolastici di competenza comunale, le proteste provenienti dai comitati dei genitori degli alunni, sono tutti elementi sintomatici dimostrativi dell’inadeguatezza di un assessore all’Istruzione rimasto completamente nell’ombra e del quale si ha difficoltà a ricordarne finanche il nome». E’ quanto spiegano in una nota i consiglieri comunali del gruppo Vibo Democratica Marco Miceli e Giuseppe Policaro riferendosi all’assessore Rosamaria Santacaterina. [Continua in basso]

«Il sindaco dovrebbe riflettere circa l’opportunità di affidare questa importantissima delega ad altra figura che abbia le competenze necessarie per governare un settore che non può e non deve essere più lasciato all’improvvisazione, al pari delle politiche sociali, che necessitano di immediato avvicendamento dopo i fatti denunciati nella preposta Commissione da ogni parte sull’asilo comunale».

