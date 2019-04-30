Il sindaco devolve la sua indennità per un fondo destinato a sostenere il progetto "Meno soli" per l'assistenza domiciliare alla terza età

Il sindaco di Capistrano Marco Martino ha rinunciato all’indennità spettante per la carica destinandola all’assistenza degli anziani capistranesi. «Prende così vita – si legge in un comunicato – il progetto messo in piedi dall’amministrazione comunale, e denominato “Meno soli”, dedicato alla terza età. Un progetto, questo, che verrà finanziato proprio da un’apposita voce di bilancio alimentata proprio dagli emolumenti dovuti al sindaco e non riscossi. Una scelta di buon cuore e di grande valenza – si legge ancora nella nota – in una comunità delle Preserre vibonesi ove gli anziani ormai rappresentano la parte numerosa del paese. Una scelta che rappresenterà un momento di grande collaborazione e di vicinanza verso chi ha realmente bisogno».

Nel dettaglio, il progetto prevedrà l’assistenza agli anziani in determinati momenti del giorno, con la preparazione di un pasto caldo a chi ne è impossibilitato e la pulizia dell’abitazione per garantire i necessari standard igienico-sanitari. «A questi servizi – si apprende dalla nota – si aggiungeranno quelli già attivi e voluti da oltre un anno dall’amministrazione Martino quali pagamenti quietanze, ricette mediche con delega ed accompagnamento gratuito con autovettura comunale dei pazienti chemioterapici presso le strutture ospedaliere. Una vera e propria evoluzione del sociale che punta ad essere punto di riferimento dell’intero comprensorio».

«Bisogna avere rispetto di chi è solo ed ha una certa età – ha asserito Martino -. Bisogna considerare gli anziani una risorsa. Dobbiamo rispettarli ed assisterli per come meritano. Ecco il perché di questo progetto che ci vedrà impegnati in maniera decisiva a garantire un sorriso a tante persone che oggi vivono in condizione di solitudine». Saranno 20, secondo quanto riferisce il Comune, le figure incaricate di espletare i servizi in questione ai quali potranno avere accesso tutti i cittadini di età superiore ai 70 anni. Da lunedì 13 maggio al via le domande sugli appositi moduli disponibili negli uffici comunali.