La presa di posizione che sposa le tesi di Serra, Brognaturo e Simbario incrementa il fronte del Sì. Sotto accusa la carenza di servizi essenziali e il progressivo isolamento del territorio montano

Anche il Comune di Fabrizia, attraverso le parole del primo cittadino Francesco Fazio, esprime ufficialmente la propria adesione alla proposta di passaggio dalla Provincia di Vibo Valentia a quella di Catanzaro lanciata dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. La decisione, comunicata attraverso un comunicato stampa, s’inserisce nel dibattito oramai apertissimo cui hanno già preso parte i Comuni di Brognaturo, Simbario e Spadola, i quali hanno manifestato la volontà di avviare un confronto istituzionale su una possibile riorganizzazione territoriale.

«In questo momento storico – si legge nella nota diffusa dal Comune – i nostri territori scontano una carenza di servizi essenziali che ne sta decretando, giorno dopo giorno, il declino. Abbiamo il dovere di lottare per i cittadini e di cercare soluzioni alternative che consentano una vita dignitosa a chi ha scelto di restare». Fazio sottolinea inoltre come Fabrizia sia già, «dal punto di vista ecclesiastico, inserita nella diocesi di Catanzaro-Squillace», elemento che secondo il Comune rafforzerebbe la coerenza di un eventuale passaggio amministrativo. «Ci associamo ai colleghi – conclude la nota del sindaco – e siamo favorevoli ad avviare questa battaglia di civiltà contro il declino e l’abbandono che oggi la Provincia di Vibo Valentia offre».

La presa di posizione di Fabrizia amplia dunque il fronte dei Comuni favorevoli alla proposta, alimentando un confronto politico e istituzionale che si preannuncia complesso. Il dibattito resta aperto sulla “via catanzarese”, vista come un’opportunità di rilancio ma anche come viatico per affrontare i nodi strutturali di sanità, viabilità e servizi nelle aree interne.