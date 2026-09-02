Il sindaco replica alla consigliera d’opposizione che aveva sollecitato il recupero della struttura: «Lavoriamo da mesi, presto sarà restituita alla comunità». Poi l’affondo: «Iniziative estemporanee utili solo a ritrovare un po’ di visibilità»

Lo scontro politico sul Centro di aggregazione sociale di Vibo Marina si accende a stretto giro. Dopo l’intervento della consigliera comunale di opposizione Antonella Petracca, che aveva sollecitato l’Amministrazione a completare il percorso per restituire alla comunità una struttura chiusa da anni, arriva la replica del sindaco Enzo Romeo. E i toni sono tutt’altro che concilianti.

«È molto semplice fare battaglie di finta civiltà, ed è ancora più semplice fingersi “pungolo” quando si sa benissimo che è già tutto pronto e che l’amministrazione ci sta lavorando da mesi», afferma il primo cittadino, chiamando direttamente in causa la consigliera.

Petracca aveva rilanciato la questione nelle scorse ore, ricordando di essersi occupata del Centro già quando sedeva tra i banchi della maggioranza e sostenendo di continuare a seguirne le sorti anche dopo il passaggio all’opposizione. Nel suo intervento aveva posto l’accento sulla necessità di completare gli adempimenti legati all’agibilità, agli interventi sulla struttura e al decoro dell’area circostante, assicurando di riporre «fiducia nel lavoro degli uffici competenti e nella sensibilità del sindaco Enzo Romeo».

Romeo: «Il percorso è già in fase avanzata»

Una lettura che il sindaco respinge, sostenendo che il percorso verso la riapertura sia già avviato da tempo. «Proprio per garantire una riapertura della struttura – spiega Romeo – abbiamo già avviato, ed a breve saranno conclusi, quei piccoli interventi di manutenzione ordinaria necessari, oltre ad alcune procedure di carattere amministrativo».

Conclusi questi passaggi, assicura il primo cittadino, il Centro potrà tornare ad essere utilizzato. «Procederemo con la riapertura, restituendo alla comunità uno spazio che merita di tornare a vivere».

L’affondo politico contro Petracca

Ma la replica non si ferma allo stato dell’iter amministrativo. Romeo contesta soprattutto il significato politico dell’uscita della consigliera: «Trovo singolare che si tenti di costruire polemiche quando il percorso è già definito e in fase avanzata. Capisco che qualcuno senta il bisogno di ritagliarsi un ruolo all’opposizione».

Parole che trasformano la vicenda del Centro di aggregazione in un nuovo terreno di confronto tra maggioranza e opposizione: Petracca appena un mese fa aveva abbandonato gli scranni della coalizione che sostiene Romeo per accomodarsi nella parte dell’aula consiliare riservata alla minoranza.

Il sindaco rivendica infine il lavoro svolto dall’Amministrazione e respinge quella che considera un’iniziativa dettata dalla ricerca di visibilità: «La città ha bisogno di serietà, non di iniziative estemporanee utili solo a ritrovare visibilità. Noi continuiamo a lavorare con responsabilità, senza proclami, perché i luoghi della comunità non sono terreno di propaganda ma impegni concreti verso i cittadini».