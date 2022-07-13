In arrivo i lavori di riqualificazione della zona appaltati dall’amministrazione comunale a fine marzo. La decisione del comandante Michele Bruzzese di inibire il transito sollecitata dalla ditta vincitrice della gara

Chiusa al transito Piazza Spogliatore. Il comandante della Polizia municipale di Vibo Valentia Michele Bruzzese ha, infatti, firmato l’ordinanza (la numero 41) con la quale ordina «con decorrenza immediata la sospensione della circolazione, nonché il divieto di sosta e di fermata» all’interno dell’area. La decisione dei vertici della Polizia locale è giunta su precisa sollecitazione da parte della ditta incaricata dall’amministrazione comunale di dare avvio agli interventi di riqualificazione e ammodernamento della piazza. Da qui la necessità di iniziare a cantierare la zona che sarà interessata dai lavori e, di conseguenza, di inibirla in queste ore al transito, continuerà invece a rimanere aperta al transito veicolare via Spogliatore. L’intervento potrà essere realizzato grazie al finanziamento di 375.000 euro ottenuto dalla Regione Calabria. [Continua in basso]

«Valorizzare la viabilità attraverso la riconfigurazione dello spazio»

Gli interventi – lo ricordiamo – sono stati appaltati a fine marzo, dopo che il progetto esecutivo era stato approvato nel dicembre scorso. «I lavori – ha spiegato all’epoca l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo – consentiranno di riqualificare e valorizzare la viabilità attraverso la riconfigurazione dello spazio pubblico e il miglioramento della sua fruibilità. Gli interventi programmati prevedono per la piazza Spogliatore una nuova identificazione dello spazio pubblico, che sarà riorganizzato dal punto di vista veicolare, pedonale e di sosta. Pur mantenendo la sua destinazione a parcheggio, tale area sarà inserita armoniosamente nell’assetto urbano esistente, migliorando la percorrenza e l’accessibilità per i fruitori». Nella piazza verranno collocati nuovi arredi, percorsi pedonali e viari e un nuovo sistema di illuminazione.

A giugno scorso il trasferimento parziale del mercato di Vibo Centro

Va detto, inoltre, che proprio in virtù dei lavori di riqualificazione di Piazza Spogliatore, l’amministrazione cittadina ha dovuto trasferire, temporaneamente e parzialmente, il mercato settimanale del sabato di Vibo Valentia Centro. Ad essere interessati, in particolare, sono stati i venditori ambulanti che abitualmente si sistemano in Piazza Spogliatore, i quali già da sabato 25 giugno, hanno dovuto sistemare le loro bancarelle altrove. Non solo: la decisione assunta dall’amministrazione è stata, inoltre, anticipata dallo spostamento del mercato specializzato nella vendita di piante e fiori da via D’Alessandria a Piazza Aldo Moro, «al fine di consentire la ricollocazione di alcuni esercenti di Piazza Spogliatore che, per il tipo e le modalità di attività svolta, hanno l’esigenza di rimanere in siti adiacenti a quello attuale». In particolare, la dislocazione dei banchi di vendita degli esercenti è avvenuta «da Piazza Spogliatore a via Spogliatore, via delle Clarisse, Piazza Santa Maria, via D’Alessandria, Piazza Municipio e corso Vittorio Emanuele III, con la precisazione che nel tratto compreso tra Piazza Municipio e il civico 18 sono consentite le collocazioni degli ambulanti con automezzo, dal civico 18 a Piazza Santa Maria saranno posizionati i banchi degli hobbisti».

Ma nel piano delle opere pubbliche è previsto un parcheggio multipiano

Su Piazza Spogliatore e sugli imminenti lavori di riqualificazione si sono, tuttavia, posati gli occhi del capogruppo consiliare del Partito democratico al Comune di Vibo Valentia Stefano Soriano, il quale – in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione, con allegato il Piano triennale delle opere pubbliche – non ha mancato di rilevare che, proprio nel documento dei lavori pubblici, «sono previsti 21 milioni di euro derivanti da capitali privati per la realizzazione del parcheggio multipiano in piazza Spogliatore e contestualmente poche settimane fa si è deciso di spendere 300mila euro per il rifacimento dello stesso luogo. Delle due l’una – ha rimarcato il capogruppo -: o si realizza il parcheggio multipiano oppure non si spendono i soldi per poi distruggere nuovamente la piazza per costruire il parcheggio multipiano».

