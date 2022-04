Lavori a piazza Spogliatore a Vibo, il Pd: «Il mercato sia mantenuto nel centro città»

Con i lavori di riqualificazione di piazza Spogliatore a Vibo Valentia, che dovrebbero partire a breve dopo l’appalto, la sede del mercato settimanale verrà spostata. È quanto emerso in terza commissione “Lavori pubblici”. «L’amministrazione non ha ancora chiarito se la soluzione sarà temporanea o definitiva», denunciano il segretario cittadino del Pd Francesco Colelli e i consiglieri comunali Laura Pugliese e Stefano Soriano. [Continua in basso]

«Sin da ora – scrivono in una nota -, esprimiamo totale disappunto per l’eventualità che lo spostamento del mercato dalla tradizionale sede di piazza Spogliatore avvenga in maniera definitiva, mentre auspichiamo che un trasferimento temporaneo del mercato, tenga conto della necessità d’individuare un’area all’interno del centro città».

Una soluzione diversa, sottolineano gli esponenti del Pd vibonese, «costituirebbe un ulteriore colpo al centro cittadino, a quella microeconomia che era il cuore pulsante dell’economia vibonese e, oggi, vive una situazione drammatica. Il centro cittadino – concludono Colelli, Pugliese e Soriano – ha bisogno di un rilancio immediato, non di ulteriori penalizzazioni».