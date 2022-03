Vibo, appaltati i lavori per la riqualificazione di piazza Spogliatore

Appaltati i lavori per la riqualificazione di piazza Spogliatore a Vibo Valentia. Lo comunica l’amministrazione comunale, dopo che il progetto esecutivo era stato approvato nel dicembre scorso. «I lavori – è spiegato in una nota – consentiranno di riqualificare e valorizzare la viabilità attraverso la riconfigurazione dello spazio pubblico e il miglioramento della sua fruibilità. Gli interventi programmati prevedono per la piazza Spogliatore una nuova identificazione dello spazio pubblico, che sarà riorganizzato dal punto di vista veicolare, pedonale e di sosta. Pur mantenendo la sua destinazione a parcheggio, tale area sarà inserita armoniosamente nell’assetto urbano esistente, migliorando la percorrenza e l’accessibilità per i fruitori». Nella piazza verranno collocati nuovi arredi, percorsi pedonali e viari e un adeguato sistema di illuminazione. [Continua in basso]

I lavori sono stati appaltati alla Gallello Costruzioni Srls con sede in Maida, in avvalimento con la Costruzioni Generali Srl con sede in Santa Teresa di Riva (ME), per l’importo di € 187.556,39 oltre oneri della sicurezza € 7.124,22 e oltre Iva.

Riferendosi ai lavori in piazza Spogliatore ma anche a quelli relativi ai due centri – culturale e di aggregazione per migranti – che sorgeranno a Vena Media e Vena Inferiore, il sindaco Maria Limardo sottolinea che con queste aggiudicazioni «comincia a intravedersi la nuova città di Vibo Valentia che si sta configurando grazie all’attività di programmazione spiegata in questi due ultimi anni con l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Russo. A pochi giorni dalla presentazione del progetto vincitore di Riqualificazione di Piazza Municipio oggi presentiamo due nuovi interventi le cui fasi di progettazione e di gara si sono concluse e l’avvio dei lavori avverrà nelle prossime settimane. Si sta lavorando intensamente e la nostra azione amministrativa non finisce qui. Presto – conclude – presenteremo alla città altri interventi destinati a proiettare Vibo in un’ottica europea».