Vibo: ritorna il verde in piazza Spogliatore, piantumati alberi di leccio

In occasione della "Giornata nazionale degli alberi e festa dell'albero" che ricorre proprio oggi 21 Novembre, in piazza Spogliatore a Vibo Valentia, dove sono in corso lavori di riqualificazione dell'area adibita a parcheggio, sono stati piantumati alberi di leccio.

«Da cronoprogramma avremmo dovuto piantarli tra qualche settimana – spiega il direttore dei lavori Domenico Polistina – ma abbiamo deciso di anticipare la messa a dimora delle piante proprio in occasione della data simbolica». Il leccio è un sempreverde ed è considerato un albero di resurrezione, simbolo della perseveranza, della dignità e soprattutto della forza. «Forse non tutti sanno – prosegue Polistina – che nello stemma della Repubblica Italiana, oltre al ramoscello di ulivo, che indica la pace, c’è anche un ramoscello di leccio, che indica la forza».

Un gesto a dimostrazione dell’attenzione per il verde pubblico dopo le polemiche innescate qualche settimana fa quando gli operai del cantiere, tagliarono gli alberi secolari che adornavano la piazza. I lavori che hanno subito uno stop ad agosto per potere eseguire una perizia di variante tecnica e suppletiva, sono ripresi da qualche giorno e termineranno entro il 26 Gennaio prossimo.