Nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali e non solo. Lo ha deciso di recente la giunta comunale di Vibo Valentia che ha provveduto anche a chiarire le modalità di vendita e di richiesta dei loculi. L’esecutivo di Palazzo Luigi Razza ha, infatti, stabilito che al cimitero della città capoluogo il prezzo per ciascun loculo sarà di 2.500 euro, mentre nei cimiteri delle frazioni sarà pari a 1.800 euro. Le modalità di vendita, invece, dei nuovi loculi cimiteriali, secondo il vigente regolamento di Polizia mortuaria, «è stato stabilito nei seguenti termini: la durata della concessione dei loculi (ai sensi dell’articolo 58 del regolamento di Polizia mortuaria approvato dal consiglio comunale nel 2003) – si legge nella delibera licenziata dalla giunta comunale del capoluogo – rimane fissata in 30 anni decorrenti dalla stipula del contratto», mentre «le condizioni per la richiesta di concessione dei loculi e relativi pagamenti rimangono quelle fissate dal regolamento di Polizia mortuaria e dalla normativa vigenti», questo è scritto ancora nel documento di giunta.

L’ultimo aggiornamento dei costi fatto 18 anni fa

Nella sua delibera l’esecutivo presieduto dal sindaco Maria Limardo precisa che l’ultimo aggiornamento delle tariffe di concessione dei loculi, risale all’anno 2004. Da qui, pertanto, la necessità di provvedere ad una revisione dei costi anche al fine di «definire le modalità per poter procedere alla vendita dei nuovi loculi cimiteriali, in tal modo rispondendo nel contempo alla duplice esigenza da un lato dei cittadini che chiedono di avere in concessione loculi e, dall’altro, – è scritto sempre nella delibera dell’esecutivo del capoluogo – dell’ente di garantire la realizzazione di nuovi loculi attraverso la creazione di una disponibilità di cassa in entrata che consenta di procedere con i pagamenti relativi alle opere in questione». È in fase, poi, di ultimazione – secondo quanto riferito dal Comune – anche la progettazione della costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Vibo centro e nelle frazioni che sarà oggetto di approvazione in una prossima seduta dell’esecutivo comunale.

Bando per l’ampliamento dei cimiteri di Vibo e Vena Superiore

Pubblicato intanto – dalla Stazione unica appaltante dell’amministrazione provinciale – il Bando di gara d’appalto, a procedura aperta espletata tramite piattaforma telematica, per l’affidamento della concessione inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione dell’intervento di ampliamento dei cimiteri di Vibo Valentia e Vena Superiore, con diritto di prelazione in favore del promotore, da realizzarsi mediante Project Financing. L’atto in questione, che la giunta di Palazzo Luigi Razza aveva licenziato già nel 2017 (rimodulando addirittura un precedente documento del 2014), è stato approvato a dicembre scorso dal consiglio comunale del capoluogo, prevede un investimento di oltre 3 milioni e 870mila euro, a costo zero per l’ente comunale.

