Si contendono la carica di primo cittadino il presidente del consiglio comunale uscente ed il consigliere di minoranza. Ecco tutti i candidati delle liste

Sfida a due a San Calogero, come anticipato nei giorni scorsi da Il Vibonese, per la conquista politica del Municipio. Ai nastri di partenza due liste: “Insieme per Crescere” che candida a sindaco l’ingegnere Antonio Calabria (presidente del consiglio comunale uscente) e “Libertà, Legalità e Trasparenza” che candida a primo cittadino Giuseppe Maruca, veterinario e consigliere comunale di minoranza uscente. [Continua]

Questi i candidati alla carica di consigliere comunale con “Insieme per Crescere”: Domenico Paglianiti; Gregorio Sposaro (consigliere uscente); Franco Paglianiti; Rossella Calabria; Francesco Ranieli; Francesco Rao; Saverio Iannello; Carmelo Talladira; Domiziano Ventrici (vicesindaco uscente); Sandro Varone (assessore uscente); Giuseppe Cocciolo; Pasquale Ranieli (consigliere uscente).

I candidati della lista “Libertà” sono: Michela Cocciolo; Caterina Scuteri; Vincenzo Calabria; Giuseppe Castagna; Giuseppe Grillo; Paolo Paglianiti; Sante Prestia; Rosario Riso; Antonio Zinnà; Domenico Zinnà (geometra); Domenico Zinnà (agente di commercio); Vincenzo Zinnà.