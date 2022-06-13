L'ingegnere viene riconfermato alla guida del Comune battendo nettamente lo sfidante Corigliano

Sarà anche per i prossimi cinque anni Nicola Derito il sindaco di San Costantino Calabro. Lo sfoglio dei voti, infatti, ha sancito la schiacciante vittoria dell’attuale primo cittadino, nei confronti del suo competitor Antonello Corigliano, nella passata consiliatura al suo fianco anche nelle vesti di assessore e vicesindaco. L’ingegnere e politico di lungo corso si è in questa tornata elettorale ripresentato al cospetto dei suoi concittadini a capo del gruppo civico “Prosperità e Cultura-Rinascita”. Antonello Corigliano, invece, dopo essere risultato per diverse tornate elettorali il consigliere più votato, ha deciso in questa competizione 2022 di “mettersi in proprio” tentando la scalata del municipio alla guida della lista civica “Alternativa per San Costantino”. Il risultato, alla fine, ha dato ragione al suo avversario, sintomo che i cittadini di San Costantino Calabro hanno optato per una consiliatura nel segno della continuità. Nicola Derito viene confermato sindaco con 846 voti di preferenza ottenuti e una percentuale del 64,78%. Alla lista “Alternativa per San Costantino” guidata da Antonello Corigliano, invece, sono andati 460 voti di preferenza, con una percentuale del 35,22% dei consensi.

Queste le preferenze dei singoli candidati a consigliere della lista guidata dal sindaco Nicola Derito: Mario Grasso (140 voti), Domenico Suppa (129 voti), Cesare Denami (115), Riccardo, Maria Mercatante (111 voti), Rosarioa Deluca (87 voti), Stefano, Palmiro Scarcia (83 voti), Rossella Mercatante (44 voti), Daniela Chiarello (25 voti), Rocco Suppa (22 voti), Teresa Foti (3 voti).

Queste i consensi ottenuti dai candidati a consigliere della lista “Alternativa per San Costantino”: Gennaro Francesco Soriano (76 voti), Enrico Mercatante (66 voti), Maria Immacolata Soriano (63 voti), Rocco Piperno (50 voti), Domenico Chiarello (41 voti), Rocco Mario Cichello (38 voti), Giuseppe Cutuli (22 voti), Alessandro Diana (16 voti), Enrico Billitteri (13 voti), Rocco Mancuso (10 voti).



