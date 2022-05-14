Tutti gli articoli di Politica
Sfida a due a San Nicola da Crissa (almeno sulla carta) fra il sindaco uscente Giuseppe Condello e lo sfidante Giovanni David in vista del voto amministrativo del prossimo 12 giugno. Due anche le liste presentate. Con la lista “Ramoscello d’ulivo con colomba”, che candida a sindaco Giuseppe Condello, sono candidati al Consiglio comunale: Domenico Carnovale, Alessandro Ficchì, Gregorio Forte, Angelo Furiano, Caterina (detta Ketty) Iozzo, Giuseppe Iozzo, Daniele Marchese, Erika Marchese, Caterina (detta Katia) Martino, Rosa Sammarco. [Continua in basso]
Con la lista “Obiettivo comune” che sostiene Giovanni David, sono invece candidati a consigliere comunale: Vittorio Lavecchia, Raffaele Zaffino, Antonio Servello, Francesco Chiarella, Vittoria Pasceri, Anna Malfarà, Raffaele Scolieri, Danilo Lampasi.