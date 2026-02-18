Romania Corrao, imprenditrice nel settore nautico, annuncia la candidatura alle prossime elezioni comunali a Tropea nella lista guidata da Antonio Piserà.

Dopo un’esperienza professionale maturata fuori dal territorio, Corrao torna a Tropea con l’obiettivo di mettere a disposizione competenze e metodo. «Tornare per crescere» è una scelta di responsabilità. «Non mi candido per fare politica – afferma Corrao – ma per assumermi un dovere verso la mia città. Credo che oggi Tropea abbia bisogno di una nuova cultura amministrativa, capace di superare logiche occasionali e improvvisate. Servono programmazione, obiettivi chiari, tempi certi e responsabilità definite. È questo il metodo che ho imparato nel lavoro e che intendo portare nell’impegno pubblico».

La scelta della lista guidata da Antonio Piserà nasce dalla condivisione del progetto: «Ho scelto questa squadra perché rappresenta un’idea chiara di governo della città: meno slogan, più organizzazione; meno improvvisazione, più responsabilità; meno personalismi, più lavoro di squadra».

Tra le priorità indicate, la valorizzazione delle eccellenze locali, con particolare attenzione a nautica e turismo, considerati settori centrali per l’economia cittadina: «Tropea deve tornare ad essere credibile verso operatori economici, investitori e istituzioni. La credibilità è il primo motore dello sviluppo e si costruisce con scelte coerenti, serietà amministrativa e capacità di programmazione».

La candidatura si inserisce in un progetto che punta a rafforzare una classe dirigente locale: «Mi batto per una Tropea più inclusiva, dinamica e competitiva, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del cambiamento. Credo nella partecipazione vera, ma anche nella necessità di una direzione chiara e di scelte coraggiose».

«Tropea è la nostra casa. È il nostro futuro. È il momento di costruire insieme una stagione nuova, fondata su competenza, coerenza e determinazione».