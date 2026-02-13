Con una lunga lettera pubblica, l’avvocato Rosaria Broso annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Tropea nella lista guidata da Antonio Piserà, rivendicando un percorso professionale e civico maturato tra aule di tribunale, impegno per i diritti e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Di seguito riportiamo per intero la nota di Broso:

«Con profonda responsabilità civica e sincero attaccamento alla Città di Tropea, annuncio con orgoglio la mia decisione di candidarmi alle prossime elezioni comunali nella lista guidata da Antonio Piserà. È una scelta politica e personale nata dall’amore per Tropea, la città che mi ha vista crescere, studiare, formare e nella quale ho sempre partecipato alla vita sociale e professionale con impegno concreto. Tutti mi conoscono come Sara, moglie dell’amato Avv. Mario Bagnato, noto penalista del Foro di Vibo Valentia, che ha ricoperto con grande rispetto e autorevolezza anche la carica di Presidente della Camera Penale di Vibo Valentia. La sua figura è stata simbolo di dignità professionale, umanità e rispetto verso il prossimo, valori che ancora oggi porto con onore nella mia attività forense e nel mio impegno civico. La sua toga, che ho l’onore di portare nei Tribunali d’Italia, rappresenta per me non solo un ricordo personale, ma un impegno quotidiano a servire la giustizia con rigore e responsabilità.

Sono Cassazionista ed ho ricoperto il ruolo di Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia. Questo incarico mi ha permesso di confrontarmi con le sfide reali che le donne, e in particolare le madri e le professioniste, affrontano nel mondo del lavoro e nella gestione delle responsabilità familiari, mettendo sempre al centro della mia attività la tutela dei diritti, la promozione delle pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione. La mia attività non si limita alla professione forense. Sono impegnata attivamente nella lotta contro la violenza sulle donne e sui minori, contribuendo a iniziative, sensibilizzazioni ed interventi concreti su questo tema così drammaticamente attuale. Credo fermamente che una comunità viva e responsabile sia quella che non lascia indietro nessuno, che tutela i più deboli e che educa sin da piccoli al rispetto dei diritti umani. Come membro della Camera Civile di Vibo Valentia, partecipo con continuità a convegni nelle scuole, per far conoscere ai minori i loro diritti e responsabilizzare le nuove generazioni alla cultura della legalità e del rispetto reciproco. Tropea vive un momento storico importante: dopo anni segnati da difficoltà, la comunità è chiamata a guardare al futuro con speranza, coraggio e visione inclusiva. Credo fermamente che la politica locale debba mettere le persone e le loro aspirazioni al centro di ogni scelta, con particolare attenzione a coloro che spesso si trovano in condizioni di svantaggio o di difficoltà nell’esercizio dei propri diritti. Nell’Italia contemporanea, infatti, la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale è ancora una sfida: nonostante le tutele costituzionali e legislative, permangono ostacoli nel mercato del lavoro e nelle opportunità di carriera che colpiscono soprattutto le madri e le professioniste che cercano di conciliare la vita familiare con l’impegno lavorativo e professionale.

È un obiettivo di civiltà rendere effettive quelle pari opportunità che la nostra Costituzione afferma e che diverse strategie nazionali di parità di genere cercano di promuovere anche sul piano locale. Il progetto civico che sostengo ha al centro proprio la valorizzazione delle persone, prima ancora che dei ruoli. Intendo essere voce delle donne, delle madri e delle professioniste tropeane, affinché il Comune possa promuovere politiche capaci di sostenere concretamente la conciliazione tra vita familiare e lavoro, favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia e supportare l’autonomia economica femminile attraverso percorsi di formazione, sostegno alla creazione d’impresa e iniziative che favoriscano il lavoro delle donne nei settori pubblici e privati. Questa visione non è solo una dichiarazione di intenti: è sostenuta da figure di altissimo profilo istituzionale e morale. Sono particolarmente onorata che nel progetto civico che mi vede impegnata accanto ad Antonio Piserà sia presente l’ex Presidente della Commissione parlamentare antimafia, il Senatore Nicola Morra, la cui esperienza e autorevolezza rappresentano un forte impegno per la legalità, la trasparenza e la tutela dei cittadini. La presenza del Senatore Morra nella nostra lista è un segnale chiaro di rigore e responsabilità verso chi crede in un’amministrazione pubblica corretta e rispettosa dei valori democratici. La partecipazione delle donne alla politica locale è un valore aggiunto non soltanto in termini numerici ma soprattutto in termini qualitativi. L’esperienza di amministratrici in altre realtà italiane dimostra come la presenza femminile nelle istituzioni locali favorisca pratiche amministrative attente alla coesione sociale, all’equilibrio familiare e alla tutela dei diritti fondamentali, offrendo spunti concreti per politiche innovative e inclusive. Tropea merita un futuro in cui ciascun cittadino, donna o uomo, giovane o anziano, possa trovare spazio per realizzare le proprie aspirazioni. Sono pronta a servire la comunità con dedizione, competenza e spirito di servizio, portando al centro della politica locale le persone, le famiglie e le loro aspirazioni di crescita, dignità e partecipazione attiva».