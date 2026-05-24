Il primo dato sulla partecipazione nei centri della provincia chiamati a rinnovare sindaci e Consigli comunali restituisce una partecipazione in lieve crescita rispetto alla precedente tornata. Ma non mancano le sorprese

Nei 13 Comuni della provincia di Vibo Valentia chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali, il primo dato sull’affluenza consegna una partecipazione in lieve crescita. Secondo il prospetto Eligendo aggiornato alle 12.08 di oggi, 24 maggio, alle ore 12 ha votato il 12,64% degli aventi diritto, contro il 12,15% registrato alla stessa ora nella precedente consultazione.

Il dato è riferito a 56 sezioni scrutinate su 56 per quanto riguarda la rilevazione dell’affluenza e offre la prima fotografia della giornata elettorale nei centri vibonesi chiamati a scegliere sindaci e Consigli comunali.

Acquaro guida la partecipazione

Il dato più alto arriva da Acquaro, dove alle 12 si è recato alle urne il 18,87% degli elettori, in forte crescita rispetto al 7,43% della precedente tornata alla stessa ora. Sopra la media provinciale si collocano anche Monterosso Calabro, con il 16,63% rispetto al 14,18% precedente, e Spilinga, dove l’affluenza raggiunge il 16,35%, in aumento rispetto all’11,63% dell’ultima rilevazione omologa.

Resta sopra il dato complessivo anche Tropea, con il 15,80% degli aventi diritto già recatisi ai seggi. In questo caso, però, il confronto con la precedente consultazione segna una flessione: alla stessa ora il dato era del 19,07%. Sopra la media provinciale anche Limbadi, dove l’affluenza si attesta al 13,60%, contro il 12,39% precedente.

Briatico sotto la media, Maierato fanalino di coda

Tra i Comuni sotto la media provinciale figura Serra San Bruno, che si ferma al 12,61%, pur risultando in crescita rispetto all’11,13% della precedente rilevazione. Poco più sotto si collocano Ricadi, con il 12,29% contro il 10,39%, e Zaccanopoli, con il 12,01% rispetto all’11,92% precedente.

A San Gregorio d’Ippona ha votato l’11,73% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 10,20%, mentre San Calogero registra l’11,13%, in calo rispetto all’11,84% della precedente consultazione. Briatico si attesta invece al 10,17%, sotto la media provinciale e in lieve flessione rispetto al 10,81% dell’ultima rilevazione omologa.

Il valore più basso arriva da Maierato, dove alle ore 12 ha votato il 7,45% degli elettori, contro l’11,31% precedente. Resta sotto il dieci per cento anche Vallelonga, che però cresce rispetto al passato: il dato attuale è dell’8,29%, contro il 7% della precedente tornata.

Nove Comuni in aumento, quattro in calo

Il primo quadro dell’affluenza mostra dunque nove Comuni in crescita rispetto alla precedente consultazione alla stessa ora: Acquaro, Limbadi, Monterosso Calabro, Ricadi, San Gregorio d’Ippona, Serra San Bruno, Spilinga, Vallelonga e Zaccanopoli. Sono invece quattro i centri in calo: Briatico, Maierato, San Calogero e Tropea.

Il dato provinciale, con il 12,64% alle ore 12, resta comunque leggermente superiore al confronto precedente e rinvia alle prossime rilevazioni il peso politico della partecipazione nei singoli centri vibonesi chiamati al voto.