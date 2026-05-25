Alla chiusura della prima giornata di voto, nei 13 Comuni della provincia di Vibo Valentia chiamati alle urne l’affluenza si attesta al 46,07%. Il dato, aggiornato da Eligendo alle 23.08 di domenica 24 maggio, riguarda 56 sezioni pervenute su 56 e arriva dopo il 12,64% registrato alle ore 12 e il 35,04% delle ore 19.

Il valore complessivo resta di poco sotto quello della precedente consultazione alla stessa ora, quando l’affluenza era stata del 46,94%. La differenza è di 0,87 punti percentuali. Tra le 19 e le 23 la partecipazione è cresciuta di 11,03 punti, mentre rispetto alla prima rilevazione di mezzogiorno l’aumento è di 33,43 punti. Oggi, lunedì 25 maggio, la tornata elettorale prosegue fino alle 15, quando le urne verranno chiuse e comincerà lo spoglio.

Spilinga e Monterosso Calabro sopra il 56% e sindaci già eletti

Il dato più alto arriva da Spilinga, dove alla chiusura serale dei seggi ha votato il 56,85% degli aventi diritto. Il Comune era al 16,35% alle ore 12 e al 42,29% alle 19. Il confronto con la precedente consultazione è in crescita: alla stessa ora il dato era del 38,44%.

Sopra quota 56 anche Monterosso Calabro, che raggiunge il 56,47%, dopo il 16,63% di mezzogiorno e il 42,90% delle ore 19. Anche in questo caso il dato supera quello precedente, fermo al 46,83%.

A Monterosso e Spilinga c’è una sola lista in campo, dunque, i rispettivi candidati a sindaco risultano già virtualmente eletti. Si tratta rispettivamente di Antonio Giacomo Lampasi ed Enzo Fulvio Marasco.

Oltre il 50% si collocano pure Limbadi e Acquaro. A Limbadi l’affluenza è del 53,09%, in aumento rispetto al 39,73% delle 19 ma sotto il 54,66% della precedente consultazione. Ad Acquaro, invece, la partecipazione arriva al 52,98%, dopo il 44,47% delle 19, con un incremento molto ampio rispetto al precedente 30,99%. Essendoci anche in questo caso una sola lista in campo, Giuseppe Barilaro risulta già eletto.

Tropea sopra la media ma in forte calo sul precedente

Tra i Comuni sopra la media provinciale si trovano anche Serra San Bruno, Ricadi e Tropea. A Serra San Bruno l’affluenza raggiunge il 49,20%, dopo il 37,45% delle ore 19, ma resta sotto il 50,97% della precedente tornata. A Ricadi ha votato il 46,64% degli elettori, dato superiore sia al 34,66% delle 19 sia al 43,67% del confronto omologo.

Tropea si attesta al 46,22%, appena sopra il dato provinciale del 46,07%. La cittadina tirrenica cresce rispetto alle rilevazioni della giornata, con il 15,80% alle ore 12 e il 38,09% alle 19, ma registra una flessione marcata rispetto alla precedente consultazione, quando alle 23 l’affluenza era stata del 58,69%.

San Gregorio, San Calogero e Briatico sotto il dato provinciale

Appena sotto la media si colloca San Gregorio d’Ippona, dove alle 23 ha votato il 45,97% degli aventi diritto. Il dato era dell’11,73% alle ore 12 e del 34,81% alle 19, ma resta inferiore rispetto al 48,98% della precedente consultazione.

Più indietro San Calogero e Briatico. A San Calogero l’affluenza arriva al 44,57%, dopo l’11,13% di mezzogiorno e il 32,89% delle ore 19. Il dato resta leggermente sotto il precedente 46,04%. A Briatico, invece, ha votato il 44,46% degli elettori: alle 12 era al 10,17%, alle 19 al 32,34%, mentre nella precedente consultazione alla stessa ora si era attestato al 45,35%.

In coda Vallelonga, Maierato e Zaccanopoli

Nella parte bassa della graduatoria si trovano Zaccanopoli, Maierato e Vallelonga. A Zaccanopoli l’affluenza alle 23 è del 35,38%, dopo il 12,01% delle ore 12 e il 24,84% delle 19. Il dato resta sotto il precedente 37,31%.

A Maierato ha votato il 32,22% degli aventi diritto. Il Comune era al 7,45% a mezzogiorno e al 22,64% alle 19, ma il confronto con la precedente consultazione segna un calo significativo rispetto al 43,62%. Il valore più basso arriva da Vallelonga, dove l’affluenza si ferma al 30,41%: il dato, comunque, è superiore al 23,79% registrato nella precedente tornata alla stessa ora.

Cinque Comuni in crescita, otto sotto il confronto precedente

Rispetto alla precedente consultazione delle ore 23, sono cinque i Comuni in aumento: Acquaro, Monterosso Calabro, Ricadi, Spilinga e Vallelonga. Sono invece otto quelli in flessione: Briatico, Limbadi, Maierato, San Calogero, San Gregorio d’Ippona, Serra San Bruno, Tropea e Zaccanopoli.

La fotografia della chiusura serale consegna dunque una partecipazione complessiva quasi in linea con il passato, ma con differenze rilevanti tra i singoli centri. Il dato definitivo arriverà oggi, dopo la chiusura delle urne alle 15, quando inizierà anche lo spoglio per l’elezione dei nuovi sindaci e dei Consigli comunali.