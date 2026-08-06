Il Consiglio comunale di Maierato ha proceduto alla surroga del dimissionario consigliere Alessandro Chirico, eletto nelle amministrative del maggio scorso con la lista “Uniti per Maierato-civitas”. Avendo rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni al protocollo del Municipio, il Consiglio comunale, presieduto dal sindaco Giuseppe Rizzello, ha proceduto alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto della lista “Uniti per Maierato-civitas”, ovvero con Gregorio Pensanti, 39 anni, che alle ultime elezioni aveva ottenuto 57 preferenze. Il Consiglio comunale ha poi dichiarato la delibera immediatamente esecutiva in quanto la surroga di un consigliere comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolato, privo di margini di discrezionalità sull’an e sul quid e con l’obbligo di restituire all’organo consiliare comunale la sua integrità consentendo solo di verificare la sussistenza o meno di cause ostative previste dalla legge, cause ostative del tutto assenti nel caso di specie. Le ultime amministrative del maggio scorso hanno visto a Maierato la riconferma alla guida politica del Comune di Maierato del sindaco Giuseppe Rizzello che con la lista "Maierato Democratica" ha ottenuto il 95,19% delle preferenze valide. La lista "Uniti per Maierato Civitas" guidata da Alessandro Chirico si è invece fermata al 4,81% delle preferenze.