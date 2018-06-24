Due gli assessori che lo affiancheranno nella guida politica del municipio. Eletti pure i capigruppi di maggioranza e minoranza

Si è insediato il consiglio comunale guidato dal primo cittadino Domenico Amoroso che ha provveduto alla convalida degli eletti, al giuramento del sindaco ed alla nomina della Giunta, di cui fanno parte Caterina Feroce, vicesindaco con delega alle politiche sociali, pari opportunità, istruzione e Giovanni Anello, assessore ai lavori pubblici, urbanistica, infrastrutture, protezione civile, politiche ecologiche ed attività produttive.

Molto partecipata la seduta che ha visto la presenza, tra gli altri, di tre ex sindaci: Franco Sorrenti, Silio Tavano e Giuseppe Malta. Nel suo intervento Domenico Amoroso, dopo aver ringraziato i sostenitori per il successo pieno tributato alla squadra, la propria famiglia, i dipendenti comunali, la minoranza, per la correttezza con cui ha condotto la campagna elettorale, si è soffermato sul senso del suo impegno per Polia che “sarà svolto – ha dichiarato – senza riserve a favore della crescita della comunità, rivolto alla partecipazione attiva della cittadinanza alle decisioni da prendere, diretto al coinvolgimento pieno della mia gente, in una logica di condivisione delle scelte e di concreta apertura al dialogo”. Capogruppo di maggioranza è stato eletto Vito Demonte, per la minoranza Luca Alessandro; nella commissione elettorale Bruno Ruscio e Debora Teti (maggioranza) e Rossella Criniti (minoranza). Venerdì 29 giugno alle ore 18.30 è prevista la festa in piazza Municipio.

