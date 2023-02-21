L'amministrazione difende il proprio operato soprattutto in relazione alle attività di attenzione e controllo che riguardano le scuole e rimanda all'opposizione i tentativi di strumentalizzazione

“E’ stato effettuato un altro sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale e da tutti gli addetti competenti, all’interno del plesso scolastico “Nazzareno Carchidi”, dopo l’inutile “terremoto facebookiano” creato dalla minoranza, che ancora oggi non ha capito la propria funzione”. Così l’esecutivo guidato dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, a margine di alcune affermazioni da parte della minoranza consiliare in relazione al protocollo di intervento “tardivo” del Comune circa “la carenza igienico sanitaria della scuola elementare di Spinetto” dove nei giorni scorsi sarebbe stata constatata la presenza di roditori. [Continua in basso]

“Dispiace per chi non riesce a comprendere la grande sensibilità di questa amministrazione a tutti i problemi e in particolare a questo, che tocca i nostri studenti e che ci spinge a intervenire tempestivamente in ogni occasione. – dichiara la giunta – Era più che ovvio che l’attività di sanificazione e derattizzazione sarebbe stata fatta, come in effetti è stata fatta, da una ditta specializzata (peccato anche, per chi, in questo caso attraverso tre foto pubblicate, pensava di sfoderare anche competenze igienico-sanitarie sconosciute a tutti). Tutto può dirsi, tranne che questa amministrazione non sia stata fin dall’inizio trasparente con tutta la cittadina”. E ancora: “L’utilizzo “social” in questa nuova epoca, ci aiuta ad arrivare ai cittadini più velocemente, per renderli sempre edotti del lavoro che svolgiamo quotidianamente nell’esclusivo interesse di Serra e dei serresi. Inutile è il tentativo di far passare, quindi, questo nostro modo di fare, ovvero la totale lealtà e limpidezza come “amministrazione del selfie” o “ amministrazione facebookiana”. Anzi, ben venga, – aggiunge l’esecutivo – perché vuol dire che a differenza del passato, abbiamo portato l’innovazione ovvero l’interazione con i cittadini nella totale democrazia attraverso una comunicazione efficiente e tempestiva adatta all’epoca”.

“Peccato, invece, – concludono gli assessori – per chi continua insistentemente a non capire il proprio ruolo, confondendo la dovuta ricerca di possibili alternative alle proposte della maggioranza con una vera e propria strumentalizzazione mediatica e politica, piuttosto bassa e di cattivo gusto. Sarebbe bastato recarsi, come il proprio ruolo impone, al palazzo comunale per verificare che la derattizzazione era stata svolta e che non c’era bisogno di alcuna determina o delibera dato che l’incarico per tali attività è stato affidato con determina a tempo e risulta ancora in essere. C’è la critica costruttiva (che ancora ad oggi non si è vista) e c’è una mera cattiveria politica che utilizza i giornali in maniera inservibile (e di questa sono già due anni che ne abbiamo in abbondanza). Ma la nostra certezza è che tutti hanno occhi per vedere e orecchie per sentire”.

