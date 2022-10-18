Ecco di cosa si occuperanno Daniele Galeano e Salvatore Zaffino che entrano a far parte della giunta guidata da Alfredo Barillari

Assegnate dal sindaco del Comune di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, le deleghe ai due nuovi assessori, Daniele Galeano e Salvatore Zaffino che sostituiscono Giuseppe Zaffino e Carmine Franzè. Il primo cittadino, con due distinti decreti ha deciso di conferire all’architetto (e consigliere comunale) Daniele Galeano, 41 anni, la delega ai lavori pubblici, al piano strutturale comunale ed all’urbanistica. All’assessore Salvatore Zaffino, 45 anni, è stata invece assegnata la competenza da in materia di sport, tutela degli animali, manutenzione e viabilità. Resta naturalmente impregiudicata in capo al primo cittadino la facoltà di esaminare, modificare ed eventualmente revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli assessori e di dispensarli in qualunque momento dagli incarichi.

La rimodulazione della giunta comunale era stata motivata nei giorni scorsi dal sindaco, Alfredo Barillari, con la necessità di coinvolgere tutta la maggioranza nell’azione di governo attraverso una rotazione tra i consiglieri.



