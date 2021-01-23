Ammontano invece a oltre dieci milioni di euro i fondi da ricostituire, mentre per il servizio idrico integrato dello scorso anno “Palazzo Luigi Razza” emette sedicimila mandati di riscossione e conta di incassare un milione di euro

Approvata dal dirigente del settore Bilancio, programmazione finanziaria e tributi del Comune di Vibo Valentia, Domenico Scuglia, la determina avente ad oggetto la quantificazione dei fondi con destinazione vincolata alla data del primo gennaio. L’importo è pari a 28.282.089,00 euro, mentre l’importo dei fondi da ricostituire ed aventi specifica destinazione è pari a 10.322.805,94 euro. A ciò va ad aggiungersi un fondo cassa alla data del 31 dicembre scorso pari a 17.959.283,06 euro, con mandati di pagamento a vincolo che ammontano a 7.659.939,32 euro. Cifre consistenti e fondi ai quali è impresso, per evitare lo sviamento dalle loro finalità, uno specifico vincolo di bilancio e di cassa. Il tutto mentre il dissesto finanziario dell’ente si attesta sui 34,6 milioni di euro. [Continua dopo la pubblicità]

Sempre nella giornata di ieri, inoltre, lo stesso dirigente ha approvato con altra determina la lista di carico per la riscossione del servizio idrico integrato per l’anno 2020 (con periodo di fatturazione ricompreso fra l’1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020) predisposta a saldo dall’ufficio tributi. La lista di carico degli utenti – al fine di procedere alla riscossione – è composta complessivamente da 16.298 avvisi per un ammontare complessivo di 1.012.021,65 euro. La seconda data di scadenza per il pagamento delle fatture è stata fissata al 28 febbraio prossimo, mentre la prima rata di scadenza era fissata al 31 dicembre scorso. L’importo a discarico sulla lista di carico di acconto 2020 ammonta invece a 202.112,61 euro.

LEGGI ANCHE: Il Corsivo | Il sindaco di Vibo e la città che non c’è

Regionali in Calabria: l’opzione Vibo spaventa il centrodestra

Comune di Vibo: i rapporti fra l’imputato Lo Riggio e Pitaro sullo sfondo della costituzione di parte civile

Comune di Vibo assente nell’immediato di Rinascita, la nota del sindaco e la nostra risposta

Comune di Vibo e “caso” Pacienza: autogoal di un’Amministrazione che naviga a vista

Caos politico al Comune di Vibo: Limardo-Mangialavori-Pitaro e la fuga dalle responsabilità

Politica e mafia al Comune di Vibo, ecco i consiglieri agli atti delle inchieste