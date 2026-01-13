Il capogruppo dem rompe le file e rinuncia al suo incarico. Pur ribadendo fiducia nel primo cittadino, la sua decisione è dirompente perché mette a nudo le tensioni nella coalizione che sostiene l’Amministrazione

Un passaggio politico che pesa sugli equilibri della maggioranza che regge il Comune di Vibo e che mostra le tensioni crescenti in vista dell’annunciato rimpasto di giunta per far spazio agli alecciani di Democratici e Riformisti capitanati da Nico Console. Francesco Colelli, capogruppo dem in Consiglio comunale, ha annunciato attraverso un post sui social la conclusione della sua esperienza come delegato allo Spettacolo del Comune di Vibo Valentia, incarico ricoperto per circa un anno e mezzo durante l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo.

«Tutto ha un inizio e tutto ha una fine… oggi si chiude la mia esperienza di delegato allo spettacolo del Comune di Vibo Valentia», scrive Colelli, chiarendo fin da subito il senso di una scelta che, sebbene maturata da tempo, arriva in una fase delicata per la tenuta della coalizione. Una decisione che lo stesso capogruppo precisa essere stata condivisa in precedenza con il primo cittadino: «Oggi ufficializzo questa mia scelta, già comunicata tempo fa al mio sindaco che ho atteso di ufficializzare per concludere le manifestazioni natalizie nel migliore dei modi».

Nel suo messaggio, Colelli rivendica il lavoro svolto e il rapporto con Enzo Romeo, sottolineando il clima di fiducia che ha accompagnato l’incarico: «Non smetterò mai di ringraziare il sindaco Enzo Romeo per la fiducia accordatami ma penso di averla ricambiata a pieno con l’impegno, costante ed incessante, che in questo anno e mezzo ho riversato al servizio della mia città… notte e giorno, senza mai risparmiarmi».

Parole che assumono un significato preciso segnando in maniera plastica la frattura che si è aperta tra Romeo e il principale artefice della sua candidatura, in un contesto in cui, da tempo, due sensibilità diverse del Partito democratico locale si affrontano. L’uscita di Colelli da un ruolo operativo come quello dello Spettacolo rappresenta così uno scossone per la maggioranza, pur restando il consigliere pienamente dentro l’azione amministrativa.

Il capogruppo dem difende inoltre il percorso intrapreso sul fronte degli eventi cittadini, indicando risultati e prospettive: «Lascio con la piena convinzione di aver contribuito a cambiare marcia a questo Comune nell’organizzazione degli eventi, che, sono sicuro, possono contribuire alla crescita della città, che possono essere uno strumento per far conoscere un territorio magnifico con enormi potenzialità».

Nessuna polemica esplicita, ma un messaggio che lascia spazio a più letture quando Colelli aggiunge: «Sono sicuro che chi verrà dopo di me, saprà fare molto meglio di quanto ho fatto io…». Una frase che suona come un augurio, ma che arriva mentre all’interno della maggioranza si discute di deleghe, ruoli e rapporti di forza.

Da ora in avanti, chiarisce l’esponente dem, l’attenzione sarà rivolta esclusivamente al Consiglio comunale: «Da domani mi concentrerò solo ed esclusivamente sul mio ruolo di consigliere comunale e capogruppo del Partito democratico». Un impegno che assomiglia di più a un avvertimento.