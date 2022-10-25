L’amministrazione di Palazzo Luigi Razza dà il via libera all’istituto della mobilità al fine di reclutare il personale previsto per il solo 2022 in tempi brevi e fare così fronte alla grave carenza di organico

In vista delle nuove assunzioni del personale dipendente, previste per il solo anno 2022, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia procede tramite l’istituto della mobilità volontaria, qualora i posti non dovessero essere in alcun modo coperti, allora si procederà con i concorsi pubblici. L’ordinamento in vigore, infatti, impone detto istituto agli enti locali per il reclutamento di nuovo personale prima di avviare le procedure concorsuali. La mobilità volontaria dà comunque la possibilità alle amministrazioni di fare risparmiare tempo e denari, ma soprattutto offre la concreta possibilità di poter assumere subito e fare così fronte alla carenza di organico. Per Palazzo Luigi Razza quindi, la mobilità volontaria rappresenta una buona strada: l’ente – come è noto -, da un lato, ha infatti una grave e cronica carenza di personale, fatto che rischia di paralizzare la stessa attività amministrativa degli uffici comunali, e, dall’altro, una scarsa disponibilità di risorse finanziarie.



Quindi… ecco che la mobilità volontaria è risultata essere per l’attuale amministrazione una grande opportunità. Le domande di partecipazione agli Avvisi che arriveranno agli uffici competenti del Comune capoluogo saranno preliminarmente esaminate, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione, dal servizio del personale. Al termine di tale verifica, saranno disposte, con apposito provvedimento, le ammissioni e le esclusioni dei candidati. [Continua in basso]

Sono complessivamente 24 le assunzioni previste per il solo 2022

Il via libera all’amministrazione di Palazzo Luigi Razza alle nuove assunzioni per il solo 2022 lo ricordiamo – è arrivato tempo fa dalla Commissione per la stabilità degli enti locali (Cosfel) del Ministero dell’Interno. Complessivamente i posti previsti sono 24 e rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 approvato con apposita delibera della giunta di Palazzo Luigi Razza lo scorso 23 maggio. Delibera che, appunto, poi ha avuto il parere favorevole da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali (Cosfel) del Ministero dell’Interno. Va detto che, al 31 dicembre 2021, al Comune capoluogo risultavano in servizio soltanto 114 dipendenti in tutto, così distribuiti: 31 categoria A; 24 categoria B; 42 categoria C; 15 categoria C; 2 dirigenti. Appare di tutta evidenzia che l’attuale pianta organica comunale sia, dunque, decisamente sottodimensionata. Ecco di seguito tutti posti attualmente vacanti e la qualifica richiesta.

Gli Avvisi di selezione già pubblicati dall’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale – una volta ottenuto il via libera alle assunzioni – ha già provveduto, naturalmente, alla pubblicazione dei primi Avvisi per poter procedere alle assunzioni tramite la mobilità volontaria. Ecco, quindi, le selezioni pubblicate: Avviso di selezione per mobilità esterna passaggio diretto tra amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per la copertura di due posti vacanti di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico. Avviso di selezione per mobilità esterna passaggio diretto tra amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per la copertura due posti vacanti di categoria B, profilo professionale di esecutore amministrativo. Avviso di selezione per mobilità esterna passaggio diretto tra amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per la copertura di due posti vacanti di categoria C, profilo professionale istruttore Polizia municipale. Avviso di selezione per mobilità esterna passaggio diretto tra amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per la copertura di due posti vacanti di categoria C, profilo professionale istruttore tecnico. Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente tecnico.

