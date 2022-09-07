La dirigente di settore e responsabile dell’Ufficio di Piano Adriana Teti firma la determina per l'affidamento dell'incarico: ecco chi sono, quanto prenderanno e fino a quando rimarranno in carica per la gestione dei fondi regionali ed europei

«Alla luce dei curricula presentati, ai dottori Francesca Tornatora, Carmine Gallippi e Pietro Squadrito viene conferito l’incarico di supporto nelle procedure amministrative, nella progettazione, nel monitoraggio, nel coordinamento, nella rendicontazione dei fondi regionali ed europei del settore politiche sociali dell’Ambito Territoriale numero 1 di Vibo Valentia, non essendoci all’interno dell’Ambito sociale e dell’ente, personale in grado di assolvere a detti compiti». È quanto scrive la dirigente del settore Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, nonché responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia, Adriana Teti nella determina (la numero 1.562 del 6 settembre) che formalizza l’incarico ai tre nuovi esperti esterni, giunto all’esito dei colloqui espletati e della valutazione comparativa dei curricula presentati dei professionisti. Detti incarichi – si legge ancora nel testo della determina – «rivestono carattere provvisorio e, precisamente, dalla data di pubblicazione del presente atto fino a settembre 2023, nonché fino alla conclusione della progettazione, salvo copertura finanziaria, garantita dai fondi regionali ed europei». [Continua in basso]

Nessun vincolo di orario di lavoro

Le prestazioni dei professionisti incaricati «saranno rese senza alcun vincolo di orario di lavoro ed in totale autonomia per quanto concerne l’individuazione dei giorni, fatte salve le esigenze dell’Ambito che potrà richiedere la presenza presso la propria sede in caso di necessità». I tre nuovi professionisti andranno, infine, a sostituire gli uscenti – il cui incarico a fine luglio del 2021 era stato prorogato da parte del Comune per un anno – Antonietta Dominello (coordinatrice dell’Ambito Territoriale per i servizi sociali di Locri), a Fabiola Ursino (assistente sociale) ed a Nicola Lo Torto (avvocato). Somma impegnata all’epoca 112.500 euro da dividere tra i tre esperti.

Ecco quanto costeranno i tre nuovi professionisti esterni

La somma complessiva impegnata per i tre professionisti, che dunque saranno destinati all’Ambito Territoriale di Vibo Valentia (conosciuto anche come Distretto socio-assistenziale), di cui Palazzo Luigi Razza è l’ente capofila, è pari a 90.000,00 euro. Era stato Comune di Vibo Valentia ad approvare a inizio luglio l’Avviso pubblico per l’aggiornamento della short list al fine di ricercare esperti esterni di prima fascia, «per la progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione ed il supporto al responsabile unico del procedimento nelle attività amministrative dei fondi regionali ed europei. A firmare la determina – che ha consentito appunto la riapertura dei termini per l’aggiornamento – è stata sempre la dirigente Adriana Teti. Quest’ultima, nel testo licenziato, ha ricordato che «il 23 ottobre 2020 è stato pubblicato sul sito del Comune capoluogo un Avviso pubblico per l’individuazione di esperti di prima fascia, profilo professionale “Esperto in progettazione e gestione delle Politiche sociali”», mentre con «determina dirigenziale numero 1 del 7 gennaio 2021, a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle istanze (determina numero 1.506 del 21 dicembre del 2020), è stata approvata una short list di esperti di prima fascia, profilo professionale “Esperto in progettazione e gestione delle Politiche Sociali”, per come modificata e integrata con successiva determina numero 361 del 18 marzo 2021».

