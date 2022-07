Comune di Vibo e short list: ecco i requisiti richiesti agli esperti esterni per l’Ambito Territoriale

«Il presente Avviso ha lo scopo di aggiornare e integrare la short list preesistente da utilizzare per l’individuazione di esperti di prima fascia, per come determinato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito in data 1 luglio 2022. Il profilo professionale ricercato è di “Esperto in progettazione e gestione di interventi nell’ambito delle Politiche Sociali”. Dalla short list definitiva che sarà creata, si attingerà per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni alla natura ed alla durata dei progetti attivati dall’Ambito». È quanto si legge nel testo dell’Avviso pubblicato dal Comune di Vibo Valentia per la ricerca, appunto, di esperti da destinare all’Ambito Territoriale di Vibo Valentia (conosciuto anche come Distretto socio-assistenziale), di cui Palazzo Luigi Razza è l’ente capofila. A firmare la determina – che ha consentito la pubblicazione del bando per la riapertura dei termini per l’aggiornamento – è stata la dirigente del Settore 2 Politiche sociali, nonché responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito e Responsabile unico del procedimento, Adriana Teti.



Ricordiamo che a fine luglio 2021 il Comune capoluogo ha proceduto a prorogare per un anno l’incarico agli esperti esterni Antonietta Dominello (coordinatrice dell’Ambito Territoriale per i servizi sociali di Locri), a Fabiola Ursino (assistente sociale) ed a Nicola Lo Torto (avvocato, candidato tre anni fa con la lista “Servire Vibo” a sostegno di Maria Limardo). Somma impegnata 112.500 euro da dividere tra i tre professionisti. A firmare la proroga del rapporto di lavoro, dopo che inizialmente erano stati assunti per tre mesi e il loro incarico doveva concludersi il 30 giugno dello scorso anno, sempre la dirigente Adriana Teti con propria determina. [Continua in basso]

Attività da svolgere

Gli esperti che si candidano al suddetto Avviso pubblico potranno essere chiamati a svolgere i seguenti compiti: «Gestione, studio di fattibilità e progettazione, monitoraggio, coordinamento, rendicontazione, supporto al responsabile unico del procedimento (che è la stessa dirigente Teti, ndr) nelle attività tecnico-amministrative, connesse agli interventi attivati a valere sui fondi regionali ed europei già assegnati, o in fase di assegnazione all’Ambito Territoriale di Vibo Valentia. Le attività – è scritto ancora nel bando -, coerenti con quanto previsto dai progetti oggetto della consulenza, saranno svolte presso gli uffici del Settore Politiche Sociali del Comune di Vibo Valentia, Capofila dell’Ambito Territoriale numero 1.

Requisiti specifici

Oltre al possesso della laurea di vecchio ordinamento, ovvero specialistica o magistrale, in qualunque specialità, «nessuna preferenza sarà infatti applicata per il possesso di laurea specialistica nel campo del sociale», ferme restando le valutazioni che saranno operate, di volta in volta, in base agli incarichi da affidare, gli esperti dovranno avere «conoscenze e competenze dei regolamenti concernenti l’attuazione dei fondi Pon, Pac Por», nonché «conoscenze e competenze della normativa nazionale ed europea in materia di sistemi di gestione e controllo, monitoraggio, ammissibilità e rendicontazione dei costi». Quindi, «conoscenze e competenze delle principali procedure di rendicontazione di programmi e di progetti attivati nell’ambito della programmazione comunitaria e nazionale». Conoscenze della «strutturazione e dell’organizzazione del Pon inclusione sociale» e «dei principali pacchetti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche, dati, internet, posta elettronica)».