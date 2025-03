All’Ats di Vibo arriva un nuovo psicologo per i Progetti di vita: «Così risposte più veloci alle famiglie»

L'iniziativa finanziata dalla Regione con circa 30mila euro del Fondo per le politiche sociali 2024 mira a rispondere a un crescente fabbisogno di supporto

L’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia «potrà contare, molto presto, su un nuovo professionista, nello specifico uno psicologo, che verrà inserito all’interno delle Unità di valutazione multidimensionali (Uvm) impegnate nella predisposizione dei “Progetti di vita”». Lo fa sapere tramite un comunicato stampa il Comune di Vibo Valentia. «Un innesto di grande importanza – prosegue la nota dell’Ente – sul quale il Comune di Vibo Valentia (capofila d’Ambito) ha deciso di puntare, ritenendo di intervenire lì dove si è palesato, nel corso del tempo, un bisogno particolare».

Si tratta di «un incarico della durata di 12 mesi, per il quale l’Ambito ha presentato una apposita proposta progettuale valutata positivamente dalla Regione Calabria e finanziata con una quota del Fondo regionale per le politiche sociali annualità 2024 (quota destinata al conseguimento di una maggiore efficienza degli uffici di piano), che per l’Ats di Vibo Valentia ammonta a circa 30mila euro. Il Comune ha già stipulato l’apposita convenzione con la Regione – settore Dipartimento Salute e Welfare».

«In questi anni – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli – sono state numerose le istanze di attivazione ed elaborazione dei “Progetti di vita” rivolte ai Comuni dell’Ambito determinando un sovraccarico di lavoro sulle Uvm, e la ricerca di questa figura professionale – ha poi concluso l’assessore – va incontro alla necessità di rispondere in maniera più puntuale e celere a queste istanze. Ringrazio infine il dipartimento regionale per il supporto e la massima disponibilità che sempre mostra nei confronti delle esigenze dell’Ambito».