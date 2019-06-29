Il portavoce regionale di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani a colloquio con il primo cittadino Maria Limardo per la designazione dell’ultimo componente della giunta

Incontro politico tra il portavoce regionale di Fratelli d’Italia – Ernesto Rapani – ed il primo cittadino di Vibo Valentia Maria Limardo. “In uno spirito di collaborazione finalizzato al completamento della squadra di governo della città – spiega in una nota Ernesto Rapani – che dovrà attuare il programma apprezzato dagli elettori, siamo fiduciosi in un miglioramento della qualità della vita per la città di Vibo. Fratelli d’Italia con una propria lista a sostegno del candidato, è fiera di aver contribuito alla sua vittoria.

Fratelli d’Italia ha due consiglieri eletti in rappresentanza del partito e ci sarà, con un proprio rappresentante in seno all’esecutivo di governo”. Nei prossimi giorni, quindi, ad avviso del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il sindaco “nominerà l’assessore di riferimento di FdI al quale verranno assegnate le deleghe assessorili più consone alle proprie competenze. La disinformazione spesso genera confusione, la chiarezza che ci contraddistingue è la giusta descrizione dei fatti”. Ricordiamo che gli altri otto assessori comunali sono stati nominati dal sindaco il 14 giugno scorso. Ad oggi manca proprio la nomina dell’assessore di Fratelli d’Italia.