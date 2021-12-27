L’esponente politica approda al gruppo consiliare dei dem «In Calabria la sinistra riformista ha grandi potenzialità inespresse che vanno valorizzate, incoraggiate e sostenute»

«Con convinzione e molto entusiasmo aderisco al Partito democratico, partendo dal passaggio dal gruppo misto al gruppo consiliare del Partito democratico, in seno al Consiglio comunale del Comune di Vibo Valentia». E’ quanto annuncia la consigliera comunale Laura Pugliese.



«Mi riconosco nella tensione di rinnovamento della sinistra riformista cui s’ispira il segretario nazionale Enrico Letta, che mira a realizzare un progetto di politica che parte dal basso, effettivamente al servizio dei lavoratori e di chi produce, senza dimenticare chi è rimasto indietro o è alla ricerca di uno sbocco lavorativo. Una politica riformista – aggiunge Pugliese – che aspira all’edificazione di uno Stato moderno, in cui le amministrazioni locali devono essere più vicine alle esigenze di tutti i cittadini. Un’azione realmente riformista, che tenga unite la libertà, lo Stato di diritto, il merito e la giustizia sociale».

Da qui «l’esigenza di rinnovamento avvertita, forse ancor di più, come necessaria nel territorio provinciale di Vibo Valentia, e che necessita anche dalla percezione che il Partito democratico, probabilmente, anche a causa di dinamiche interne, si sia dimenticato di dare concreta attuazione a quelli che sono i suoi stessi principi e valori fondanti, aumentando il divario fra realizzabilità astratta degli stessi e bene comune, lasciando smarriti gli elettori».

Per Laura Pugliese «è doveroso, invece, che il Partito democratico si riappropri, anche a livello locale, di quel ruolo di guida nella svolta non solo politica, ma anche culturale che deve investire il nostro territorio. Aderisco, dunque, a questo progetto etico e politico, con umiltà, impegno e consapevole che in Calabria – conclude – la sinistra riformista ha grandi potenzialità inespresse che vanno valorizzate, incoraggiate e sostenute».



Laura Pugliese nella scorsa consiliatura è stata per un determinato lasso temporale assessore al Bilancio nella giunta guidata dall’allora sindaco Elio Costa. Nel maggio del 2019 si è presentata ed è stata eletta a consigliere comunale con la lista “Vibo Unica” a sostegno del candidato a sindaco Stefano Luciano.